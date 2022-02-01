Мнение: Единственная девочка…
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Отечественная либерастия пробивает очередные глубины дна, пытаясь выдать убитую нацистами в Освенциме девочку за "жертву расстрелов в СССР".
https://t.me/che_history/18591 – цинк
Полячка Чеслава Квока родилась в 1928 году в деревеньке Злоецка. Они с матерью были католичками, что шло вразрез с нацистскими догмами. В оккупированной Европе многих католических священников и монахинь преследовали и отправляли в концлагеря, аналогичным образом были арестованы и простые верующие.
В качестве официального обвинения им предъявляли политические преступления и службу интересам Римско-Католической Церкви.
Чеславу доставили в концлагерь в 14-летнем возрасте, вместе с ней в Освенцим попала и ее мать, Катаржина Квока.
Два месяца спустя убили маму, а еще через месяц погибла и сама девочка. Ей, как и многим другим подросткам, сделали смертельную инъекцию в сердце.
Узник лагеря Вильгельм Брассе, который по велению администрации фотографировал заключенных и все медицинские эксперименты над ними, позже рассказывал в интервью, что очень хорошо запомнил эту девочку. Когда ее привезли в лагерь, она была настолько напугана, что долго не могла понять, что от нее хотят. Это выводило из себя нацистку-надзирательницу, и она постоянно колотила ребенка палкой.
Брассе врезался в память один пронзительный штрих: перед тем, как Чеславу поставили перед фотокамерой, она утерла слезы и кровь с разбитой губы.
Девочку постоянно били за то, что от шока плохо соображала….
https://vk.com/wall-86525485_3284 – цинк
Колоризация фотографии этой девочки была выполнена художницей Мариной Амарал в рамках проекта "Лица Освенцима".
Как не трудно заметить, для популяризации фейка с фотографии заботливо стерли кадр с указанием на "Аушвиц", что говорит о вполне сознательном действии.
Данный вброс был запущен аккурат после очередной годовщины освобождения Освенцима и его узников войсками Красной Армии.
Хотелось бы увидеть реакцию СК РФ и РКН по данному поводу, так как здесь налицо состав уголовного преступления по статье 354.1 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/be763c1b6a1402144cabfe17a0e2d602d4bb7598/ за которое по схожим делам выписывают штрафы и сроки, как например за попытки выдавать деяетелей нацистского режима за ветеранов ВОВ на сайте "Бессмертного полка". Здесь идентичный случай требующий идентичной реакции, с извинениями на камеру, уголовным делом и приговором.
Пишем вот сюда:
Общественная приемная Роскомнадзора https://rkn.gov.ru/treatments/ask-question/
Общественная приемная Следственного Комитета https://sledcom.ru/reception
Общественная приемная Генпрокуратуры https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/internet-reception
Практика показывает, что при достаточном общественном резонансе, уголовные дела по таким случаям вполне себе заводятся и доводятся до логичного конца.
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Источник: Colonel Cassad
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