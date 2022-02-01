Мнение: Детей отобрать – и в лагеря смутьянов!



Черный протест в намордниках – символ нового мира

Очень тревожные настроения по США. Вообще, тех, кто вдруг уверился, что “ковид начинает спадать и скоро все эти дурацкие ограничения и вакцинации снимут”, надо разочаровать: безусловно, ничего еще не кончилось. Дебилы временно отступили, но при этом они только еще больше озверели – и ждут возможности перейти в контрнаступление. Посмотрите на настроения американских “демократов” – это страшно. Страшно, как далеко зашел перекос в мозгах.

Пишет Вадим Гончаров:

“Очень интересные цифры свежего социологического опроса из США.

В отношении обязательной вакцинации общество расколото строго пополам: 48% – “за”, 48% – “против”.

К доктору Фаучи (идеологу американской версии санитарной диктатуры) положительно относятся 45% американцев, отрицательно – 48%.

Однако штрафы для невакцинированных поддерживают уже только 34% опрошенных, против 58%.

Казалось бы, истерия потихоньку начинает спадать, в особенности за счёт того, что американские политические институты (республиканские губернаторы, Верховный суд и телеканал “Fox”) обеспечили возможность относительно свободной дискуссии по этим вопросам в легальном пространстве. В Штатах институты позволили приостановить наступление санитарной диктатуры без эксцессов в духе революции дальнобойщиков, которая сейчас разгорается в Канаде.

Это хорошая новость. Но есть и плохая. Радикальное крыло Демократической партии полностью дозрело до открытой поддержки “прогрессивного авторитарного государства”, готового сажать диссидентов в тюрьмы.

46% демократов поддерживают идею “перемещать отказников от вакцинации в специальные лагеря”.

48% демократов готовы сажать в тюрьму всех, кто “публично высказывает сомнения в эффективности вакцин” (это, напомним, происходит в Соединённых Штатах, где дети, не желающие кушать кашу, заявляют “это свободная страна” и наизусть цитируют первую поправку к конституции” 🙂 )

29% демократов поддерживают “временное изъятие детей” у родителей, отказывающихся от вакцинации.

Доля сторонников радикальной версии санитарной диктатуры особенно велика среди молодёжи и чернокожих.

Вывод: даже возможная (не гарантированная пока) победа республиканцев на выборах 24 года проблему не снимет. У прогрессистов подготовлен революционный авангард, закалённый в уличных боях, и готовый к быстрой мобилизации” (ВАДИМ ГОНЧАРОВ)

Видали? “В специальные лагеря”, “сажать за высказывание мнения”, “святыевакцины”, “отбирать детей”… И это открыто требуют сторонники партии, которая, на минуточку, является на сегодня правящей в самой могущественной стране мира! Просто удивительно, с какой скоростью весь мир погрузился в дерьмо.

И мы, похоже, еще даже не на середине пути.