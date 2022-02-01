“Отношения были честными, я не собиралась никого уводить”: история любви Марины Зудиной и Олега Табакова

Роман актеров Марины Зудиной и Олега Табакова просуществовал тридцать пять лет, несмотря на то что недоброжелатели предрекали скорый крах этим отношениям. По-прежнему Марина скорбит о покойном супруге и делит свою жизнь на «до» знакомства с ним и «после». Вот удивительная и неоднозначная история любви знаменитостей.

Встреча с кумиром

Марина была влюблена в Олега Павловича еще в школьные годы. Она восхищалась его творчеством, талантом, поэтому и решила стать актрисой. Когда Марина сообщила об этом своей маме Ирине, то родительница стала отговаривать ее поступать в театральный, мотивируя это тем, что у дочери внешность совсем не для кино. Однако Марина упорно стояла на своем.

Накануне экзаменов в ГИТИС Зудина читала молитву и просила Бога о том, чтобы попасть в мастерскую именно к Олегу Павловичу. На поступление Марина пришла с букетом цветом и вручила этот презент непосредственно Табакову. Зудина не скрывает, что изначально воспринимала такой подарок как взятку преподавателю. Кстати, букет дочери заботливо купила мама и отправила ее на экзамены «во всеоружии». По словам Марины, когда она вручала цветы Олегу Павловичу, уже тогда между ними промелькнула искра.

Зудина вспоминает, что в Табакова были влюблены все девочки на курсе, а мальчики искренне восхищались его профессионализмом. Для всех студентов он был примером для подражания, мэтром. И Марина не была исключением. Но она и подумать не могла, что когда-то этот человек станет ее мужем и отцом ее двух детей.

В пучине эмоций и страстей

Зудина утверждает, что не планировала уводить актера из семьи. Их отношения были честными, а чувства – искренними. Марина просто любила и наслаждалась этим чувством. Она не пыталась разрушить чужой брак, хотя знала, что Табаков был женат и воспитывал двух детей. Его дети по возрасту были практически ровесниками Зудиной.

По мнению Марины, Бог вознаградил ее за терпение и за то, что она жила по велению сердца, не преследуя никаких меркантильных целей. Зудина предполагает, что жена Табакова догадывалась о романе, однако сам Олег Павлович никогда не обсуждал свои отношения с супругой.

Тайный роман актеров длился долгих десять лет. Однажды Табаков сказал Зудиной, что никогда на ней не женится, а если у них и родятся общие дети, то он их усыновит. Марина вспоминает, что тогда ее очень оскорбило такое высказывание: ведь она просила на себе жениться. Тем не менее, она знала, что Табаков искренне ее любит.

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника

Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

Никакой романтики

По словам Зудиной, Олег Павлович не был романтиком. У них не было свиданий под луной, каких-то пафосных выходов в свет, посещения люксовых заведений. Марина признается, что ей все это было не нужно. Возможно, благодаря ее неприхотливости и нетребовательности их отношения и продлились так долго.

Зудина вспомнила, как неожиданно прозвучало признание в любви от Олега Павловича. Они сидели в машине. Марина на эмоциях что-то говорила Табакову. В какой-то момент актер ее перебил и сказал: “Что ты такое говоришь? Я же люблю тебя”. То есть это был его эмоциональный ответ на ее не менее эмоциональную речь. По словам Зудиной, Табаков в принципе не любил говорить о своих чувствах.

Уход актера из семьи

И все же в какой-то момент Зудина решила разорвать связь с Табаковым. И именно в тот момент, когда она приняла для себя это решение, Олег Павлович развелся со своей супругой и ушел к ней. Это стало для Марины полной неожиданностью. Актриса вспоминает, что тогда сказала актеру, что он развелся не из-за нее. С другой стороны, Марина добавила, что если бы она не появилась в его жизни, то он бы вообще не развелся.

Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой

Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь

Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото)

Новость об уходе Табакова из семьи Зудина сообщила своей маме. Когда родительница поинтересовалась, к кому именно, дочь ответила, что к ней. По словам Ирины, она не вмешивалась в жизнь своего ребенка, предоставляя Марине полное право выбора. И она не осудила поведения дочери.

Зудина вспоминает, что у нее были некоторые сомнения относительно тридцатилетней разницы в возрасте с Табаковым. По словам Марины, она думала, что свяжет свою судьбу с ровесником. Когда актриса поделилась с мамой своими опасениями, то родительница напомнила дочери, что и та уже не слишком молода. На тот момент Марине было тридцать лет.

Свадьба и дети

Влюбленные сыграли свадьбу в 1995 году. В том же году на свет появился их общий сын Павел. После рождения первенца супруги обвенчались. Марина вспоминает, что в этот знаменательный день увидела на небе двойную радугу. В 2006 году у пары родилась дочь Мария.

Марина вспоминает, что Олег Павлович все никак не мог решиться на второго ребенка из-за своего солидного возраста: боялся, что не хватит физических ресурсов на воспитание. Тем не менее, когда на свет появилась дочь Мария, актер был несказанно рад.

Семейная жизнь

Марина вспоминает, что в самом начале совместной семейной жизни с мужем случались ссоры. Потом они обратили внимание на то, что разногласия возникают по утрам и стали поступать следующим образом. Олег Павлович вставал пораньше, занимался своими делами. Марина просыпалась позже, поэтому до отъезда на работу у них попросту не было времени поссориться.

“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой

Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо

Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица

Зудина признается, что настолько любила мужа, что если бы он попросил ее оставить карьеру, то она бы так и сделала. Однако супруг ничего не требовал и давал полную свободу действий. В целом в их отношениях царила гармония и идиллия. У Табакова всегда на первом месте были работа и карьера. Марина это понимала, поэтому многого не требовала.

Завещание

Олег Павлович скончался в 2018 году. Марина была с ним до его последнего вздоха. Сейчас актриса скорбит по покойному супругу, но благодарна Богу за те долгие годы счастья, проведенные вместе с Олегом Павловичем. Она получила от него столько любви, сколько не получают многие женщины за всю свою жизнь.

Сын Павел пошел по стопам отца и тоже стал актером. Дочь Мария пока еще не определилась с выбором профессии, но не горит желанием подаваться в мир кинематографа.

Табаков завещал все свое имущество только Марине и их общим детям. Первой супруге и старшим детям не досталось ничего. Зудина пояснила, почему так произошло. По ее словам, Олег Павлович понимал, что Марина и ее дети находятся в более уязвимом положении, поэтому их нужно защитить и поддержать.