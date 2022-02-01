 

Зеленский обсудил с Джонсоном шаги по сдерживанию России

01.02.2022, 20:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Планы по «сдерживанию» РФ обсуждались в ходе встречи с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, рассказал украинский президент Владимир Зеленский.

По словам главы Украины, британская сторона готова помочь Киеву в вопросе «освобождения оккупированных территорий», передает ТАСС.

«Лидеры предупредили, что любое дальнейшее российское вторжение в Украину будет огромной стратегической ошибкой и будет иметь серьезные гуманитарные последствия», – говорится в совместном заявлении политиков. 

«Жизненно важно, чтобы в Москве понимали, что в вопросе применения санкций будет автоматизм. В ту самую минуту, когда будет [осуществлено] дальнейшее вторжение на территорию суверенной территории, эти санкции будут применены», – сказал Джонсон.

Кроме того, Украина и Соединенное Королевство договорились о сотрудничестве для укрепления энергетической безопасности Украины и поддержке ее усилий по переходу к «зеленым» технологиям, на что будет выделено 88 млн фунтов стерлингов. 

Ранее сообщалось, что разговор премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и российского лидера Владимира Путина может быть перенесен на среду, 2 февраля. Джонсон заявил, что переговорит с российским лидером, «как только сможет», прокомментировав сообщения СМИ о том, что звонок с Путиным был отменен из-за доклада по вечеринкам.

Напомним, Киев и страны Запада считают, что РФ готовит вооруженное нападение на Украину. В Кремле эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.09 / Ученые создают новую технологию производства биотоплива

26.09 / 300 граммов Сталина за 229 грн. Винницкий суши-бар назвал ролл именем советского диктатора и попал в скандал

03.12 / Резников: Будущее Европы будет решаться в Украине

16.03 / Австралия и Япония проводят эксперимент по перевозке водорода через океан

06.11 / Минтруд анонсировал индексацию маткапитала с 2021 года

31.01 / Президент Литвы выдвинул Тихановскую на Нобелевскую премию мира – Reuters

07.02 / Путин присвоил ректору ГИТИСа звание заслуженного деятеля искусств

04.12 / Задержан подозреваемый в убийстве семьи в Подмосковье

02.06 / В Германии предоставят субсидии для покупки оборудования Starlink

25.12 / Краснодарского мэра Алексеенко задержали за взятку ружьем

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика