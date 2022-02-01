Зеленский обсудил с Джонсоном шаги по сдерживанию России

Планы по «сдерживанию» РФ обсуждались в ходе встречи с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, рассказал украинский президент Владимир Зеленский.

По словам главы Украины, британская сторона готова помочь Киеву в вопросе «освобождения оккупированных территорий», передает ТАСС.

«Лидеры предупредили, что любое дальнейшее российское вторжение в Украину будет огромной стратегической ошибкой и будет иметь серьезные гуманитарные последствия», – говорится в совместном заявлении политиков.

«Жизненно важно, чтобы в Москве понимали, что в вопросе применения санкций будет автоматизм. В ту самую минуту, когда будет [осуществлено] дальнейшее вторжение на территорию суверенной территории, эти санкции будут применены», – сказал Джонсон.

Кроме того, Украина и Соединенное Королевство договорились о сотрудничестве для укрепления энергетической безопасности Украины и поддержке ее усилий по переходу к «зеленым» технологиям, на что будет выделено 88 млн фунтов стерлингов.

Ранее сообщалось, что разговор премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и российского лидера Владимира Путина может быть перенесен на среду, 2 февраля. Джонсон заявил, что переговорит с российским лидером, «как только сможет», прокомментировав сообщения СМИ о том, что звонок с Путиным был отменен из-за доклада по вечеринкам.

Напомним, Киев и страны Запада считают, что РФ готовит вооруженное нападение на Украину. В Кремле эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать.