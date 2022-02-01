 

Врач назвала лучший способ предотвратить деменцию

01.02.2022, 20:34, Разное
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Эффективным способом предотвращения деменции являются умственные и физические тренировки. Об этом рассказаладоцент кафедры терапии, гериатрии и антивозрастной медицины Наталья Позднякова.

По словам Поздняковой, низкий уровень физической активности приводит к усугублению любых заболеваний, в том числе – ментальных. Чтобы этого избежать, достаточно, к примеру – ежедневные прогулки длительностью около 20-30 минут. Против деменции также помогут интеллектуальные занятия, связанные с усвоением новых знаний, такие как изучение иностранных языков, сообщает “Радио 1”.



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