Великобритания выделит почти £2 млрд на общие с Украиной проекты в инфраструктуре и энергетике – Зеленский
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“Великобритания выделяет еще почти £2 млрд на реализацию совместных с Украиной конкретных и взаимовыгодных проектов в сферах инфраструктуры и энергетики”, – отметил он.
Зеленский также рассказал, что Украина и Великобритания договорились о совместных действиях по обеспечению мира и безопасности в Черноморском регионе и активизации взаимодействия в сфере киберзащиты и кибербезопасности.
“Мы стремимся расширять партнерство во всех сферах. Мы договорились начать переговоры о дальнейшей либерализации торговли”, – сообщил президент.
Контекст:
На фоне угрозы российского вторжения Великобритания последовательно поддерживает Украину, в частности предоставляет военную помощь и готовит санкции против РФ на случай вторжения.
1 февраля власти Великобритании объявили, что предоставят Украине дополнительное финансирование в £88 млн ($118 млн) на снижение энергозависимости от РФ.
Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
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