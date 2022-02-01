“Купальник ужасный”, “Вы как наденете на себя что-то непонятное”. В сети обсуждают пляжные фото Подольской

На первом и последнем фото певица изображена с нижнего ракурса на фоне пальмы в ярком слитном купальнике без бретелек. На остальных фото Подольская позирует на фоне моря, принимая различные позы.

“Мы сдали детей в детский клуб и отправились в бассейн для взрослых”, – подписала снимки артистка.

“Купальник ужасный”, – написали подписчики артистки.

“Наташа, красивая фигура у вас, но вы как наденете на себя что-то непонятное! Неужели нет красивых купальников?” – отреагировали пользователи сети.

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Публикация от Наталья Подольская (@nataliapodolskaya)

Контекст:

Подольская родилась в 1982 году в Белорусской ССР. Она получила известность после участия в пятом сезоне российского шоу “Фабрика звезд”.

Наталья Подольская замужем за музыкантом Владимиром Пресняковым. Они поженились в 2010 году после пяти лет отношений. Подольская младше мужа на 14 лет. Супруги воспитывают двоих сыновей – Артемия (2015) и Ивана, который родился 22 октября 2020 года.

У Преснякова также есть сын Никита (1991) от гражданского брака с певицей Кристиной Орбакайте.

Подольская в конце января сообщила, что вместе с мужем и детьми прилетела на Мальдивы.

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