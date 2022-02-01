Мнение: Рекордная убыль населения, марихуана снижает фертильность и как продлить жизнь на 10%

1. Ожидаемая, но всё же очень неприятная новость. По итогам, прошлого года Росстат зафиксировал рекордную убыль населения России – более миллиона человек. Такого у нас не было даже в 1990-х и в начале 2000-х:

https://zen.yandex.ru/media/show_me_world/estestvennyi-prirostubyl-naseleniia-v-rossii-za-poslednie-22-goda-rosstat-61f79748954d09409a897877

Росстат недавно опубликовал свежие данные по естественной убыли населения в России в 2021 году, и цифры получились довольно печальными — убыль населения (разница между рождаемостью и смертностью) составила 1,04 млн человек. И это абсолютный антирекорд в современной России, и впервые показатель превысил 1 млн. До этого антирекорд был зафиксирован в 2000 году — тогда население России сократилось на 958 тысяч человек (без учёта миграции).

Судя по данным последних лет, естественный прирост был зафиксирован только с 2013 по 2015 года, а максимальная рождаемость наблюдалась в 2014 году — 1 миллион 942 тысячи новорожденных.

Ну а главными факторами, повлиявшими на нынешнюю убыль населения, являются пандемия и снижение рождаемости.

Рождаемость упала в 2020 году, но в 2021 особо не изменилась (во всяком случае, что касается среднего коэффициента рождаемости, связанного с числом детей на женщину). Основная причина углубления демографического провала – это рост смертности.

Естественную убыль в 2022 году ожидали в любом случае, согласно всем трём вариантам демографического прогноза – и низкому, и среднему, и благоприятному (эхо войны и 1990-х неизбежно даёт о себе знать). Речь идёт о прогнозах Росстата, сделанных в 2019 году, ещё до пандемии:

https://ruxpert.ru/Демографический_прогноз_до_2035_года

Однако даже по низкому (негативному) прогнозу естественная убыль ожидалась на уровне 660 тысяч человек. Реальность оказалась в полтора раза хуже. 1040 тысяч — 660 тысяч = 380 тысяч. Вот та цена, которую мы заплатили в ходе эпидемии за 2021-й год, и ещё как минимум 150 тысяч за 2020-й, итого минус 530 тысяч человек. Это если считать по самому минимуму, относительно низких прогнозов. Относительно среднего прогноза мы потеряли порядка 950 тысяч человек.

Официально от ковида погибли 330 тысяч россиян, но в эту статистику попадают в основном те, кто обратился за медпомощью и умер в больнице, а не спустя несколько месяцев после выписки — из-за отдалённых побочек и общей просадки по здоровью.

Возможно, эпидемия пойдёт на спад в нынешнем году, после завершения волны омикрона. Тогда уже в 2023 смертность резко снизится (преждевременные смерти тяжело больных людей уже произошли), а рождаемость несколько возрастёт (семьи, которые откладывали рождение детей, решат, что уже пора).

С вакцинацией, которая защищает от тяжёлого течения омикрона, почти половина наших граждан не торопится: антипрививочные настроения весьма сильны. Очередной раз укажу сторонникам традиционного образования, что ни школы, ни вузы, ни даже медицинские вузы не учат думать, не избавляют выпускников от «народной» логики и мракобесных суеверий. Опыт показывает, что некоторая корреляция между образованием и мозгами есть: среди условных таксистов и охранников антипрививочников гораздо больше, чем среди людей с высшим. Однако корреляцию можно объяснить тем, что смышлёные школьники чаще поступают в вузы и чаще их заканчивают.

Кстати, об образованных дикарях. Коммунисты сейчас распространяют таблички, согласно которым в СССР смертность была якобы ниже, чем сейчас. Ошибка там вот в чём: смертность зависит в первую очередь от возрастной структуры населения. Если в обществе много пожилых людей, смертность высокая. Если в обществе много молодёжи, смертность низкая. Отсортируйте страны по уровню смертности, и вы увидите, что самая лучшая статистика в арабских странах, а вот страны европейские плетутся где-то в конце списка, там смертность высока:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_стран_по_уровню_смертности_населения

Тут дело не в медицине и не в уровне жизни, просто в Палестине по 5 молодых людей на одного пенсионера, а в Италии, к примеру, стариков чуть ли не больше, чем студентов.

СССР получил в наследство от Российской империи молодое общество с хорошей рождаемостью, так что даже во время жестоких сталинских реформ смертность была относительно невысока. Мы получили в наследство от СССР стареющее общество с низкой рождаемостью. Поэтому даже в нынешние сытые и вегетарианские времена, когда комиссары больше не выбивают у крестьян зерно, смертность относительно высока.

2. Рождаемость за последние несколько лет резко упала не только в России, но и во всём мире. Что касается США и Канады, некоторые полагают, что это последствие легализации марихуаны:

https://hightech.plus/2022/01/27/marihuana-dazhe-v-nebolshih-dozah-snizhaet-muzhskuyu-fertilnost

Американские ученые доказали, что даже умеренные дозировки каннабиса негативно влияют на мужскую силу. Это означает, что планирующим семью мужчинам следует пересмотреть свое отношение к курению марихуаны.

Полагаю, это ерунда. Главная причина низкой рождаемости не в наших возможностях, а в наших желаниях. Люди просто не считают нужным заводить больше одного-двух детей.

Кстати, американские учёные также выяснили, что марихуана также оказывает некоторое положительное воздействие на здоровье при заражении ковидом:

https://hightech.plus/2022/01/26/polucheni-pervie-dokazatelstva-effektivnosti-marihuani-protiv-covid-19

Доклинические исследования показали, что два компонента марихуаны блокируют репликацию SARS-CoV-2 в клетках, предотвращая его распространение. Оба соединения не обладают психоактивным эффектом, безопасны для человека и могут быть легко выделены для разработки компонентов лекарства против COVID-19, заявили авторы.

Для Роскомнадзора: бороться с ковидом с помощью марихуаны – очевидно плохая идея, годная разве что для шуток. Выбор разумного человека — вакцинация.

3. Учёные экспериментально доказали, что физические нагрузки продлевают жизнь на 10%:

https://hightech.plus/2022/01/24/eksperiment-pokazal-chto-fiznagruzki-prodlevayut-zhizn-primerno-na-10

Так что если вы хотите прожить как можно дольше, то помимо прививок, соблюдения ПДД, обследования у врачей и других очевидных мер безопасности, физкультура – самый лёгкий и надёжный способ продлить себе жизнь. Сейчас, когда у нас многие сидят дома из-за болезни, карантина, удалёнки или просто плохой зимней погоды, об этом особенно важно помнить.

При этом не обязательно проявлять чрезмерное спортивное усердие, не обязательно тягать штанги и бегать кроссы. Для хорошего самочувствия и крепкого здоровья вполне достаточно заниматься на тренажёре-эллипсоиде 20-30 минут в день и проходить в общей сложности порядка 5000 шагов за день (речь идёт о молодом и среднем возрасте, для пожилых людей цифры могут быть несколько меньше).

Маленькая хитрость. Если вы не хотите тратить много, загляните на Авито или на другую доску объявлений. Очень многие продают тренажёры с большой скидкой, так как не занимаются на них.