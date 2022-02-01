Вести – Украина не собирается выполнять Минские соглашения, поскольку они «разрушат страну»

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев не собирается выполнять Минские соглашения, поскольку это будет означать разрушение страны. Как пишут «Вести», Данилов также призвал Запад отказаться от идеи давить на Украину с целью выполнения договорённостей, заявив, что это спровоцирует опасную нестабильность и хаос.



AP

Киев не намерен выполнять Минские соглашения. Как пишут «Вести», об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

«Когда они были подписаны под дулом российских пушек при наблюдении немцев и французов — всем разумным людям было ясно, что реализовать эти документы невозможно», — отметил Данилов.

По его словам, выполнение договорённостей означает разрушение страны.

Кроме того, Данилов призвал Запад отказаться от идеи давить на Украину с целью выполнения Минских соглашений, заявив, что это спровоцирует опасную нестабильность и хаос.

«Если они будут настаивать на выполнении Минских соглашений в том виде, в каком они есть, это будет очень опасно для нашей страны. Если общество не примет эти соглашения, это может привести к очень сложной внутренней ситуации, и РФ рассчитывает на это», — резюмировал секретарь СНБО.