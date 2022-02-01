 

Вести – Украина не собирается выполнять Минские соглашения, поскольку они «разрушат страну»

01.02.2022, 20:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев не собирается выполнять Минские соглашения, поскольку это будет означать разрушение страны. Как пишут «Вести», Данилов также призвал Запад отказаться от идеи давить на Украину с целью выполнения договорённостей, заявив, что это спровоцирует опасную нестабильность и хаос.


AP

Киев не намерен выполнять Минские соглашения. Как пишут «Вести», об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

«Когда они были подписаны под дулом российских пушек при наблюдении немцев и французов — всем разумным людям было ясно, что реализовать эти документы невозможно», — отметил Данилов.

По его словам, выполнение договорённостей означает разрушение страны.

Кроме того, Данилов призвал Запад отказаться от идеи давить на Украину с целью выполнения Минских соглашений, заявив, что это спровоцирует опасную нестабильность и хаос.

«Если они будут настаивать на выполнении Минских соглашений в том виде, в каком они есть, это будет очень опасно для нашей страны. Если общество не примет эти соглашения, это может привести к очень сложной внутренней ситуации, и РФ рассчитывает на это», — резюмировал секретарь СНБО.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.06 / В США назвали источник силы, который «не нравится России»

20.08 / Нижегородцу вернули выброшенные в мусор деньги

30.01 / Чиновники Смольного признались в недостатке средств на уборку улиц

10.03 / Польский город прекратил сотрудничество с Тернополем из-за переименования стадиона в честь Шухевича

19.04 / Матвиенко заявила о наступлении постковидного периода в России

02.08 / Во Львове из-за сильного ветра упало дерево, погибли два человека

03.07 / Twitter удалил из программных кодов термины «хозяин», «раб» и «черный список»

12.07 / Роскосмос объявил о начале отработки супербыстрого полета до МКС

26.10 / Французские депутаты согласились продлить чрезвычайное положение в сфере здравоохранения до февраля

29.03 / Пашинян объявил об уходе в отставку в апреле

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика