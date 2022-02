Мнение: Власть сообществ

Подводя итог интересной дискуссии (более полутысячи комментов здесь и в Фейсбуке) насчет антисемитизма в США, в частности, «процентных норм» по приему в университеты. Мне накидали кучу ссылок, подтверждающих, что это действительно так и было, причем вплоть до того, что евреи в Штатах даже были вынуждены основывать свои собственные «еврейские» университеты – поскольку в обычные их не брали или брали «по квоте», типа 3-4% от общего приема, не более.

Brandeis University was founded in 1948 by the American Jewish community at a time when Jews and other ethnic and racial minorities, and women, faced discrimination in higher education (Брандис-Университет был основан в 1948 году Американским еврейским сообществом в то время, когда евреи и другие этнические и расовые меньшинства, а также женщины сталкивались с дискриминацией в сфере высшего образования).

https://www.brandeis.edu/about/history.html

Мне тут же вспомнилось, по аналогии, мое поступление в МГУ, на дневное отделение факультета психологии. Конкурс был зверский, 11 человек на место, 4 вступительных экзамена. Год 1984 – советская власть, никакого ЕГЭ. Так вот, когда уже все экзамены были благополучно сданы, одна деталь врезалась в память: на стенку при входе, как принято, вывесили список фамилий поступивших на 1 курс, но почему-то… еще и с указанием национальности каждого. Я внимательно прочитал весь список (интересно же!) Так вот в списке из 100 принятых была одна еврейка. Так и стояло: Анна Ходош, еврейка (в 90-х, естественно, эмигрировала). Я тогда так и не понял, что это в принципе должно было означать. И почему они вообще указали национальности? Но так было. Все подходили, все читали.

При этом забавно, что и в СССР, и в США официально никаких «процентных норм» по приему в вузы не существовало. Тем не менее они были и действовали еще как. Вадим Ольшевский привел эпизод, который он вычитал в книге про известного математика Левинсона:

«Моя работа была связана с алгоритмом Левинсона и я читал биографические справки о Левинсоне. Там есть одна забавная история. Левинсон работал с профессором МТИ Норбертом Винером, и Винер написал ему рекомендацию. Левинсон официально подал заявление на работу в МТИ. И получил отказ. Формулировка отказа немыслима в наше демократическое время. “Мы вас не можем принять, поскольку ваши религиозные взгляды отличаются от взглядов большинства наших студентов”.

Известный английский математик Харди написал письмо президенту МТИ.

– Является ли МТИ религиозным учреждением? Может его следует именовать Массачусетский Теологический Институт? Если нет – почему бы вам не принять на работу Левинсона?

Об этом рассказывается в книге «Игры разума», но не в фильме ».

Интересно! Но при этом значительная часть комментаторов упорно отказывается признавать, что «в Штатах тоже так было». Основание – «но ведь это не было введено законом!» Очень характерная для совков и постсовков аберрация восприятия, обусловленная исторически. Я написал об этом коммент:

«…это просто отражается ваш советский жизненный опыт. В совке вся работа государственной машины была ИЗНАЧАЛЬНО направлена на уничтожение ЛЮБЫХ самодеятельных, то есть образованных “снизу” и неподконтрольных государству объединений людей. И это во многом удалось. Выросло несколько поколений (!) советских людей, которые НИКОГДА В ЖИЗНИ не видели вокруг себя никаких негосударственных объединений. Другими словами — вы, как и любой советский, с детства не видели вокруг ничего, кроме государства. Потому что все, даже “общество филателистов” и “общество любителей книги” — были централизованными структурами, управляемыми сверху агентами государства.

Поскольку это детский опыт, впитанный в том возрасте, когда ум еще не созрел для критического мышления — вы это воспринимаете как НОРМУ. Для советского человека есть только он — и государство. БОЛЬШЕ НИЧЕГО НЕТ. Вокруг госагенты и такие же, как он сам, маленькие “я” — ничем не связанные между собой.

А те же США изначально — это, наоборот, сложно связанная-перевязанная меж собой СЕТЬ всякого рода общественных объединений в самых разных сферах, которые определяют жизнь. Они — а не госорганы, которые тут не более чем “одни из”. Соответственно, если эти “общества” решают, что “евреи не нужны” (или “негры не люди”) — это ОТРИЦАНИЕ похуже, чем если государство тебя объявит вне закона. Как бороться (точнее, обходить, просачиваться, объезжать на кривой козе), имея дело с государством — советские впитали с молоком матери. Что делать с «общественностью» — вообще нет такого опыта».

Нет опыта борьбы с «сообществами», а точнее – нет даже понимания, что это такое и почему это может быть страшно. Кстати, именно это «отсутствие сообществ», характерное для совка, определяет во многом… неуспех вакцинации в постсоветских странах. Государство в них малость ослабло, а «коммьюнити» если и возникли, то еще не окрепли настолько, чтобы держать своих членов за горло так же прочно, как это происходит в «старых культурных» странах. В тех же Штатах власть «общества» была почти абсолютна, и это, судя по той же американской литературе, порой было так же страшно и безнадежно, как и наш ГУЛАГ.

Краткий (исторически) миг истинной свободы – когда удается избегать власти и государства, и «опчества». Где-то «между», как колобок: я от бабушки ушел, я от дедушки ушел. Правда, долго это не длится: общество непременно свалится или налево, или направо: или к тоталитаризму государства, или к тоталитаризму сект.