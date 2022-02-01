 

Сервису YouTube могут запретить вещание на русском языке

01.02.2022, 20:11, Разное
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В качестве одной из мер, побуждающей соблюдать российское законодательство, рассматривается запрет на вещание YouTube на территории РФ на русском языке.

Как пояснил советник президента по вопросам развития интернета Герман Клименко, вариант может стать компромиссным, чтобы не блокировать сервис полностью. В таком случае это позволит оградить россиян от нежелательного контента, но оставить YouTube возможность работать в стране.

“Мы абсолютно аполитичны, задача одна – отрезать население от вредной информации. Поскольку не секрет, что россияне в основном говорят только по-русски, даже экстремистский ролик на английском или французском для наших граждан безвреден. Главное – перекрыть русские каналы, а на суахили – пускай смотрят”, – пояснил Клименко.

Принятие соответствующего законопроекта Госдумой ожидается в феврале. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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