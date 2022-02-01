Петербуржцы назвали ложью отчеты Комблага о снегоуборке

Коммунальщики Смольного не справляются с расчисткой городских улиц от снега. Чтобы оправдать их некачественную уборку, чиновники жилищного комитета начали публиковать красочные фото, демонстрирующие работу дворников в формате «было-стало». Однако жители Петербурга не оценили данную инициативу.

Они посоветовали подчиненным губернатора Александра Беглова заняться делом, а не заниматься созданием красивых «картинок». Также горожане перечислили адреса, где давно не проводилась качественная уборка.

«31 января – все в грязи, проезды не чистятся, от администрации отписки», – пишет житель Красносельского района Петербурга, прилагая фотографию в подтверждение своих слов.

Не лучшим образом обстоят дела и в Центральном районе. Там, согласно жалобе пользователя по имени Денис, можно наблюдать полуметровые ледяные глыбы и заметенные снегом дворы.

Фарида, в свою очередь, пожаловалась на нечищенные тротуары, отметив, что у коммунальщиков не хватает ни рабочих рук, ни спецтехники.

Ранее подобные фотоотчеты публиковали чиновники комитета по благоустройству. Однако и тогда петербуржцы не оценили чиновничьи труды, назвав их «сказкой с картинками».

Примечательно, что ранее вице-губернатор Анатолий Повелий раскритиковал петербуржцев, обвиняя их в излишне острой реакции на коммунальные проблемы. Он уверял, что Беглов воспринимает перебои с уборкой снега как «личное горе». Однако заснеженные дороги и гололед, спровоцировавшие увеличение числа обращений в травмпункты, говорят об обратном.