 

Путин заявил о системном нарушении прав человека на Украине

01.02.2022, 20:04, Новости дня
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Рассмотрена ситуация в целом на Украине и вопрос о нарушении прав человека в этой стране, которое приобрело системный характер, сообщил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

«Естественно, обсуждался вопрос, связанный с урегулированием и украинского конфликта. [Рассматривалась] ситуация на Украине в целом, в том числе в сфере прав человека, нарушение которых приобрело там системный характер», – цитирует ТАСС Путина.

Ранее Владимир Путин заявил, что он проинформировал Виктора Орбана, что принципиальные российские озабоченности по безопасности оказались проигнорированы НАТО и США.

Во вторник встреча Путина и Орбана прошла в Москве. Стороны обменялись мнениями по актуальным проблемам обеспечения европейской безопасности. 



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