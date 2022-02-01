Путин заявил о системном нарушении прав человека на Украине

Рассмотрена ситуация в целом на Украине и вопрос о нарушении прав человека в этой стране, которое приобрело системный характер, сообщил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

«Естественно, обсуждался вопрос, связанный с урегулированием и украинского конфликта. [Рассматривалась] ситуация на Украине в целом, в том числе в сфере прав человека, нарушение которых приобрело там системный характер», – цитирует ТАСС Путина.

Ранее Владимир Путин заявил, что он проинформировал Виктора Орбана, что принципиальные российские озабоченности по безопасности оказались проигнорированы НАТО и США.

Во вторник встреча Путина и Орбана прошла в Москве. Стороны обменялись мнениями по актуальным проблемам обеспечения европейской безопасности.