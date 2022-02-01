 

Боррель опроверг причастность РФ к росту цен на газ в Европе

01.02.2022, 20:04, Новости дня
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Россия не виновна в росте цен на газ в Европе, сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Также глава дипломатии Евросоюза заявил, что получат от РФ сигналы о возможном прекращении поставок газа в Европу, передает ТАСС.

«Да, такие знаки были», – ответил он в эфире телеканала «Дождь» (признан в РФ СМИ-иноагентом – прим. ВЗГЛЯД).

По его словам, это и обеспокоило, но пока все ограничивается словами и намерениями.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Эстонии Кая Каллас обвинила Россию в росте цен на газ в Европе на 400% из-за сокращения поставок. Она также добавила, что «если бы РФ увеличила поставки газа в Европу на 20%, то цена на природный газ сократилась бы примерно наполовину». 

Европейские страны обвиняют Газпром в ограничении поставок газа в период пикового роста цен на энергоносители, считая, что российский поставщик, покрывающий порядка 40% потребностей ЕС в газе, манипулировал европейскими ценами. 



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