В Госдуме выразили готовность оказывать поддержку развитию уличной культуры

Депутаты Госдумы готовы оказывать поддержку развитию уличной культуры, этот вопрос в том числе будет подниматься в ходе предстоящей большой дискуссии по обновлению закона о молодежной политике в России, сообщил председатель думского комитета по молодежной политике Артем Метелев.

«Мы как депутаты готовы поддерживать развитие уличной культуры, в том числе снимать барьеры и закреплять новые формы поддержки», – сказал он, информирует ТАСС.

«Мы в этом году запустим буквально через несколько недель большую дискуссию – она будет идти полгода – по обновлению закона о молодежной политике», – продолжил глава комитета. Он напомнил, что год назад в РФ был принят базовый рамочный закон, «который сформулировал понятия, прописал некую архитектуру взаимодействия». «Но там нет конкретных форм поддержки <…> по 21 направлению государственной молодежной политики, которые есть в нашей стране», – отметил депутат.

По словам Метелева, вопрос уличной культуры можно было бы обсудить на площадке конкурса «Кардо», а именно – что можно вписать в закон о молодежной политике «в части поддержки таких сообществ». При этом доработка закона также будет обсуждаться с волонтерскими, студенческими организациями, патриотическими клубами.

Метелев указал на то, уличные художники «преображают страну, городские пространства». «Мы можем видеть, как талантливое применение граффити может превратить серую промышленную улицу в уникальный арт-объект или популярную туристическую локацию», – отметил он. Депутат указал, что если местные власти работают с такими художниками, то от этого города только выигрывают.

Глава комитета при этом констатировал, что не всегда местные власти воспринимают граффити «как какое-то благо, часто можно видеть, как сотрудники коммунальных служб могут просто все это закрасить». Метелев заверил, что он вместе с коллегами из Росмолодежи готов содействовать контактам художников с местными администрациями.