Анна Седокова: 10 коротких вопросов
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Какую покупку считаете самой бессмысленной?
Для меня самой бессмысленной покупкой является автомобиль. Я очень мало верю в то, что это может быть инвестицией, а все, что не является инвестицией для меня – бессмысленная покупка. А еще, знаете, такие очень блестящие маленькие сумочки, которые привлекают внимание в магазине. Ты их покупаешь и понимаешь, что совершенно не с чем их носить.
Самая дорогая вещь в гардеробе?
Бриллианты. Из одежды – пиджак Zuhair Murad: безумно красивый, ручная вышивка, миллионы камней. Как вы уже поняли, я люблю блестящее.
Самое необычное место, где занимались сексом?
Классный вопрос, мне никогда такой не задавали. Это была заправка по дороге в Лас-Вегас – романтично и сексуально одновременно.
Когда последний раз смотрели на свое фото и думали: “Боже, что на мне надето?”
Недавно мы сделали передачу – я позвала своих подруг Алину Герман и Эвелину Гранд. Я достала свои фотографии, и мы обсуждали образы пяти- или десятилетней давности. Это было очень интересно и забавно, раньше было совершенно другое время. Вы можете посмотреть, как это было, у меня в TikTok или в Instagram. Каждый раз, когда я гуляю с собакой в -20 градусов, я надеваю на себя все самое теплое и каждый раз думаю: “Что это на мне?”.
Самый дорогой подарок, который вы принимали от ухажера?
У меня никогда не было ухажеров и подарков от них.
Какое самое странное сообщение приходило вам в direct?
Наверное, какие-то сообщения из прошлого или эзотерические знания, которые мне срочно хотят передать. Обычно я не читаю сообщения в direct, которые отправляют мне те, на кого я не подписана. Но, если и попадается что-то от незнакомых людей, это обычно что-то классное.
Какую страну мечтаете посетить и почему?
Мечтаю вернуться в Японию – прекрасная страна с удивительной культурой и духовностью. Мечтаю поехать в Австралию – я ни разу там не была. Хочу побывать в Бразилии. Я считаю португальский язык безумно сексуальным, хочу подучить его и отправиться в путешествие.
Был момент, когда вам было страшно за свою жизнь?
Я не люблю лифты. У меня были истории, связанные с ними, и каждый раз, когда мне нужно подняться, мне это совершенно не нравится. Поэтому я люблю дома без лифтов.
Однажды мне пришлось попробовать на вкус…
Таракана в каком-то жутко одеколонном соусе. Это было максимально отвратительно и случилось на съемках программы “Вокруг света во время декрета”.
Я горжусь, что мне удалось…
Остаться человеком, мамой, женщиной и бизнесвумен одновременно. А еще я горжусь, что мне удалось создать мое Power Community by Anna Sedokova – объединение, которое позволяет женщинам раскрываться на полную, быть самими собой.
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