Анна Седокова: 10 коротких вопросов

Какую покупку считаете самой бессмысленной?

Для меня самой бессмысленной покупкой является автомобиль. Я очень мало верю в то, что это может быть инвестицией, а все, что не является инвестицией для меня – бессмысленная покупка. А еще, знаете, такие очень блестящие маленькие сумочки, которые привлекают внимание в магазине. Ты их покупаешь и понимаешь, что совершенно не с чем их носить.

Самая дорогая вещь в гардеробе?

Бриллианты. Из одежды – пиджак Zuhair Murad: безумно красивый, ручная вышивка, миллионы камней. Как вы уже поняли, я люблю блестящее.

Самое необычное место, где занимались сексом?

Классный вопрос, мне никогда такой не задавали. Это была заправка по дороге в Лас-Вегас – романтично и сексуально одновременно.

Когда последний раз смотрели на свое фото и думали: “Боже, что на мне надето?”

Недавно мы сделали передачу – я позвала своих подруг Алину Герман и Эвелину Гранд. Я достала свои фотографии, и мы обсуждали образы пяти- или десятилетней давности. Это было очень интересно и забавно, раньше было совершенно другое время. Вы можете посмотреть, как это было, у меня в TikTok или в Instagram. Каждый раз, когда я гуляю с собакой в -20 градусов, я надеваю на себя все самое теплое и каждый раз думаю: “Что это на мне?”.

Самый дорогой подарок, который вы принимали от ухажера?

У меня никогда не было ухажеров и подарков от них.

Какое самое странное сообщение приходило вам в direct?

Наверное, какие-то сообщения из прошлого или эзотерические знания, которые мне срочно хотят передать. Обычно я не читаю сообщения в direct, которые отправляют мне те, на кого я не подписана. Но, если и попадается что-то от незнакомых людей, это обычно что-то классное.

Какую страну мечтаете посетить и почему?

Мечтаю вернуться в Японию – прекрасная страна с удивительной культурой и духовностью. Мечтаю поехать в Австралию – я ни разу там не была. Хочу побывать в Бразилии. Я считаю португальский язык безумно сексуальным, хочу подучить его и отправиться в путешествие.

Был момент, когда вам было страшно за свою жизнь?

Я не люблю лифты. У меня были истории, связанные с ними, и каждый раз, когда мне нужно подняться, мне это совершенно не нравится. Поэтому я люблю дома без лифтов.

Однажды мне пришлось попробовать на вкус…

Таракана в каком-то жутко одеколонном соусе. Это было максимально отвратительно и случилось на съемках программы “Вокруг света во время декрета”.

Я горжусь, что мне удалось…

Остаться человеком, мамой, женщиной и бизнесвумен одновременно. А еще я горжусь, что мне удалось создать мое Power Community by Anna Sedokova – объединение, которое позволяет женщинам раскрываться на полную, быть самими собой.