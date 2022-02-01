Ученая РАН предупредила человечество об опасности летящего к Земле огромного облака плазмы

Летящее к Земле из Солнца огромное облако плазмы представляет угрозу для человечества. Об этом заявила доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории Института космических исследований РАН Тамара Бреус.

По словам ученой, это столкновение планеты с облаком может негативно сказаться на самочувствии людей в целом, а также ухудшить состояние страдающих от сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе – повысить риск инфаркта. А у метеочувствительных людей могут участиться головные боли, возникнуть слабость и боль в суставах, сообщает Vse42.ru.