Метеорологи зафиксировали две рекордные молнии – самую длинную и самую длительную в мире

Как следует из сообщения, самая большая по протяженности молния зафиксирована 29 апреля 2020 года над южным побережьем США, она протянулась на 768 километров. Это почти на 60 км превышает прежний рекорд – молнию в Бразилии 31 октября 2018 года.

Самая долгая молния зафиксирована в районе границы Уругвая и Аргентины 18 июня 2020 года, ее продолжительность составила 17,102 секунды. До этого рекордным считался показатель в 16,73 секунды, который был зарегистрирован в Аргентине во время грозы 4 марта 2019 года.

WMO has verified 2 new world records for * lightning in notorious #megaflash hotspots

Longest distance single flash of 768 km (477.2 miles) across southern #USA on 29.4.2020

Greatest duration of 17.102 seconds over #Uruguay and northern #Argentina on [email protected] pic.twitter.com/ijPXXue0bD

— World Meteorological Organization (@WMO) February 1, 2022

—