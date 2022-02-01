Одесский завод шампанских вин продали за 195 млн грн – Фонд госимущества

“В прозрачных торгах конкурировали семь участников, которые увеличили цену более чем вдвое – со стартовой 87,4 млн грн до 195 млн грн”, – отметили в ФГИ.

В состав комплекса входят 35 объектов недвижимого имущества, 803 единицы машин и оборудования, семь транспортных средств.

В Фонде госимущества рассказали, что завод приостановил деятельность в 2018 году. Предприятие не функционирует из-за необходимости модернизации.

Победителем торгов стала одесская фирма “Элитстрой Груп”, сообщил сайт “ProZorro.Продажи”.

Земельный участок на Французском бульваре, где расположен завод, составляет 3,6 га. Одно из условий приватизации – обеспечить сохранность видов деятельности по производству виноградных вин в течение трех лет.

Контекст:

7 марта 2018 года в Украине вступил в силу закон о приватизации, предполагающий распределение объектов разгосударствления на две группы: объекты большой и малой приватизации. Как объяснили на специализированном сайте, к объектам малой приватизации относятся государственные предприятия, стоимость которых не превышает 250 млн грн. Такие объекты продаются только через аукционы ProZorro. Предприятия дороже 250 млн грн относятся к объектам большой приватизации, для их продажи привлекают советников (чаще всего это крупные консалтинговые, аудиторские и инвестиционные компании).

17 октября 2019-го президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отмене списка запрещенных к приватизации госпредприятий.

Большую приватизацию в Украине приостановили в марте 2020 года из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. 4 февраля 2021 года Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект о разблокировании большой приватизации, 30 марта закон был принят, 29 апреля его подписал президент.

В 2020 году Фонд госимущества провел около 2 тыс. приватизационных онлайн-аукционов, по итогам которых в госбюджет поступило 2,5 млрд грн. Доходы госбюджета от приватизации в 2021 году составили 5,07 млрд грн.

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