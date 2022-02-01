Мнение: Сколько россиян откладывают деньги, советы буржуям и марксисты про оптимизацию

1. Лишь четверть россиян регулярно откладывает деньги. Причём две трети из этой четверти откладывают менее менее пяти тысяч рублей в месяц. Так обстоят дела, если верить недавнему исследованию аналитического центра университета «Синергия»:

https://lenta.ru/news/2022/01/30/money/

…только 26 процентов граждан России делают накопления. Около 64 процентов из них ежемесячно откладывают менее пяти тысяч рублей, 20 процентов — от 5 до 10 тысяч рублей, а 9 процентов — от 15 до 20 тысяч рублей. Больше 20 тысяч удается скопить только 7 процентам опрошенных.

Также участники исследования рассказали о причинах откладывать деньги. В основном они откладывают деньги на крупные покупки, среди которых недвижимость, автомобиль, бытовая техника, путешествия, образование, подушка безопасности к пенсии и «черный день».

Значительная часть из оставшихся 74% россиян тоже копит и делает сбережения. Просто они занимаются этим от случая к случаю, менее организованно.

Многие россияне с хорошими зарплатами и доходами просто не задумываются о регулярном откладывании и свободно тратят деньги на текущие нужды. Но если эти нужды достаточно скромные, то такие люди тратят каждый месяц заметно меньше, чем получают. Спустя некоторое время у них на счетах нарастают некоторые запасы.

Также россияне периодически получают либо наследство от родственников, либо крупные суммы от продажи недвижимости и автомобилей. Кто-то сразу тратит эти деньги, а кто-то превращает их в накопления.

Полагаю, главная проблема в том, что копить тоже надо уметь, а большая часть людей копить не умеет. Люди несут свои тяжёлым трудом заработанные деньги или в банки, где им дают дурные советы, или, ещё хуже, в акции «Теслы» и в прочие модные инструменты.

2. В «Школе капитализма» выходят новые лекции из цикла «советы буржуям»:

https://sponsr.ru/capitalism/9785/Odin__hudshee_chislo_v_biznese/

Один — худшее число в бизнесе. В Талмуде есть правило (Бава Меция, 42а): «Человек всегда должен делить свои деньги на три части; одну треть он должен зарыть в землю, одну треть вложить в бизнес, а одну треть оставить при себе». Переводя на современный язык: треть в недвижимости, треть в бизнесе, треть в физическом золоте в ячейке у надёжного банка.

https://sponsr.ru/capitalism/9610/Buhgalter_vrach_i_urist

Бухгалтер, врач и юрист. На Западе принято считать, что у каждого должны быть бухгалтер, врач и юрист. Не абы какие, случайные, а свои, доверенные. Надёжные профессионалы, на которых можно положиться в самых серьёзных вопросах…

https://sponsr.ru/capitalism/10005/Dolgovye_raspiski_i_dolgi_druzyam/

Долговые расписки и долги друзьям. Давать в долг друзьям — плохая идея. Если вашему товарищу часто приходится брать в долг, он, видимо, относится к деньгам довольно беспечно. Доходит до смешного: иногда люди с зарплатой в 100 тысяч, допустим, рублей, постоянно перехватывают у коллег тысячу-другую до завтра, так как им вот прямо сейчас не хватает. Сделать с первой же получки запас в 10 тысяч рублей, чтобы навсегда оставить знакомых в покое и «занимать» деньги уже из этого своего запаса, они не могут — или из-за дефектов характера, или из-за проблем с финансовой дисциплиной.

3. Читатели спорят о том, были ли правы марксисты насчёт социальных последствий капиталистического роста эффективности труда:

https://olegmakarenko.ru/2331558.html?thread=840242342#t840242342

titigil_spgrv: Как известно, капиталист жутко эффективный, не только производительность труда обеспечивает бешеную, но и увеличивает ее постоянно. А это означает, что количество рабочих мест постоянно сокращается за счет оптимизации. Т.е. больше рабочих мест означает — в перспективе — меньше рабочих мест. А меньше рабочих мест — меньше покупателей, потому что у безработных денег нет. А меньше покупателей — меньше прибыль — меньше налогов. И больше людей на пособии, если не на кладбище.

Александр Фидель: По сути вы пересказали основной постулат Манифеста компартии, на котором строится вся марксова теория, мол, все станут нищими (ведь те, кому повезет остаться на работе, будут вынуждены работать за гроши), покупать эту гору товаров будет некому и не за что, и капитализм рухнет.

И вот, с тех пор прошло 175 лет. И что, рабочие и весь прочий пролетариат живёт хуже, чем в 1848 году? Безработица в районе 95-98%?

На самом же деле рост производительности труда («развитие производительных сил») практически всегда приводит и к росту уровня жизни, пусть и не безболезненно, се ля ви.

Сам Ильич писал о том, что «Производительность труда, это, в последнем счете, самое важное, самое главное для победы нового общественного строя. Капитализм может быть окончательно побежден и будет окончательно побежден тем, что социализм создает новую, гораздо более высокую производительность труда».

Но практика (которая главный критерий истины) показала, что социализм в этом безнадёжно проигрывает, вот он и накрылся медным тазом.