 

Главред – Польша передаст Украине средства ПВО и боеприпасы

01.02.2022, 19:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох заявил, что Варшава приняла решение предоставить Украине оборонительное вооружение. Как передаёт «Главред», по словам Солоха, речь идёт о средствах противовоздушной обороны, а также о «десятках тысяч боеприпасов».


AP

Польша приняла решение предоставить Украине оборонительное вооружение. В частности, речь идёт о средствах противовоздушной обороны. Как пишет «Главред», об этом сообщил глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох.

«Принято решение о передаче украинской стороне боеприпасов оборонительного характера для защиты, а не наступательных действий. Это решение сейчас реализует министр национальной обороны», — рассказал Солох.

Он отметил, что решение было принято в тесном сотрудничестве между правительством и канцелярией президента Польши.

Солох на вопрос журналистов, будет ли это вооружение предназначено для противовоздушной обороны, ответил утвердительно. Также он рассказал, что речь идёт о «десятках тысяч боеприпасов».

Как отмечает издание, вооружение Польша готова предоставить в любое время. По словам главы польского Бюро нацбезопасности, военную помощь могут доставить на Украину «в течение нескольких дней». Он подчеркнул, что детали впоследствии обнародует Министерство национальной обороны Польши.

«Мы сделали предложение украинской стороне и ждём ответ», — подчеркнул Солох.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.07 / Боевику “ДНР” заочно сообщили о подозрении за пытки украинских военных, которых захватили в плен возле Иловайска

24.09 / Мемориальный центр “Бабий Яр” представил онлайн-платформу с проектами, которые станут основой будущего музея Холокоста

05.08 / Убытки “Укроборонпрома” составили 681 млн грн, задолженность по зарплате выросла

31.10 / Слепой барабанщик на шоу “Україна має талант” растрогал члена жюри Притулу до слез. Видео

24.08 / Видео: Лукашенко не случайно вооружился автоматом

04.07 / Венедиктов: У Путина есть проблема – не признает своих ошибок

28.10 / Воспитанники белорусского детсада кричали “Жыве Беларусь!” Видео

07.10 / Москва отказала Парижу и Берлину в «бизнесе как всегда»

23.05 / Елизавета II во время посещения авианосца, названного в ее честь, почтила память супруга

22.08 / Большинство украинцев – за независимость

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика