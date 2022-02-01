Мнение: Пентагон проведет биологические эксперименты на людях в Болгарии

Диляна Гайтанджиева публикует документы начинающищхся в марте этого года биологических экспериментах над болгарскими солдатами, которые должны продлиться до 2026-го года. В продолжение темы https://colonelcassad.livejournal.com/7399122.html экспериментов на людях в Грузии и на Украине.

Пентагон начинает биологические эксперименты с болгарскими солдатами

Американские военные ученые из Пентагона проведут исследования, связанные с инфекционными заболеваниями болгарских военных в Софии, говорится в заявлении Федерального реестра государственных закупок и контрактов США . Документы были опубликованы 13 декабря 2021 года. Согласно им, Министерство обороны США ищет подрядчиков, в том числе микробиологов, для поддержки предстоящей военно-исследовательской миссии Пентагона в Болгарии и Грузии с 12 марта этого года по 11 марта 2026 года. .

Согласно опубликованным документам, программу возглавит USAMRD-G (Управление медицинских исследований армии США — Грузия). USAMRD-G — это отдел с особым статусом под эгидой Исследовательского института Уолтера Ридса (WRAIR), крупнейшего медицинского исследовательского центра в армии США. Военные ученые USAMRD-G имеют дипломатический статус, хотя дипломатами не являются и пользуются дипломатической неприкосновенностью в Грузии, где базируются. Это спецподразделение управляет биолабораторией Пентагона в Грузии – Центр Лугара в Тбилисии проводит биологические исследования, связанные с вирусами, насекомыми, вирусоносителями, резистентными бактериями и особо опасными патогенами, которые отнесены к категории биологических агентов с потенциалом использования в качестве биологического оружия.

Согласно объявлению, USAMRD-G будет базироваться в Национальном центре инфекционных и паразитарных заболеваний (NCIPD) в Софии и будет проводить исследования в Военно-медицинской академии (MMA) и NCIPD. В документе указано, что программа включает исследования на людях и животных, но не уточняется, какие мероприятия будут проводиться или какие конкретно вирусы и бактерии будут

изучаться.

USAMRD-G начинает исследования, связанные с инфекционными заболеваниями, в Национальном центре инфекционных и паразитарных заболеваний и Военно-медицинской академии в Софии. Продолжительность программы — с 12 марта 2022 г. по 11 марта 2026 г. Источник: Государственная система управления наградами США (sam.gov).

Пентагон ищет микробиолога для проведения биомедицинских исследований в Болгарии с USAMRD-G. Проект будет реализован в Национальном центре инфекционных и паразитарных заболеваний и Военно-медицинской академии в Софии. Источник: Государственная система управления наградами США (sam.gov).

Соглашение о неразглашении

Все исследователи, участвующие в проекте, обязаны подписать соглашение о неразглашении с Пентагоном. Соглашение о неразглашении для программы гласит: «Определенная информация, которую вы подготавливаете или получаете во время своего участия, будет непубличной информацией, которая должна быть защищена. Непубличная информация означает любую правительственную информацию или информацию о третьей стороне, которая не подлежит раскрытию в соответствии с Законом о доступе к информации или защищена, или информация, которая не распространяется среди общественности, и правительство (США) еще не решило, следует ли эта информация может быть или будет доведена до сведения общественности».

Директор Национального центра инфекционных и паразитарных заболеваний (NCIPD) доктор Ива Христова подтвердила предстоящую программу Пентагона в Болгарии. «Здоровье и безопасность наших военных и союзников всегда были нашей главной заботой, и это исследование сыграет жизненно важную роль в снижении угрозы, которую болезни представляют для наших вооруженных сил», — сказала д-р Христова.

Ответ директора Национального центра инфекционных и паразитарных болезней доктора Ивы Христовой и вопросы, на которые она не ответила:

Внутренние документы раскрывают биологические эксперименты США над их союзниками

Аналогичная военная исследовательская программа армии США, которая стартовала в Болгарии, уже осуществляется в Грузии и Украине. Внутренние документы показывают, что Пентагон проводит биологические эксперименты на 4400 военнослужащих в Украине и 1000 военнослужащих в Грузии. Согласно документам, обо всех случаях смерти добровольцев необходимо сообщать в течение 24 часов (в Украине) и 48 часов (в Грузии).

Обе страны считаются самыми лояльными партнерами США в регионе, и на их территории реализуется ряд программ Пентагона. Одна из них — программа биоразвития Агентства по уменьшению угрозы (DTRA) Министерства обороны США стоимостью 2,5 миллиарда долларов , включающая исследования биоагентов, смертельных вирусов и устойчивых к антибиотикам бактерий и их распространения среди местного населения.

(с) Диляна Гайтанджиева

http://dilyana.bg/%d0%bf%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b2%d0%b0-%d0%b1%d0%b8%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%bf/ – цинк

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