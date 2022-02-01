Мнение: Избиение младенцев

Верным признаком завершения фейковой «пандемии» является ожесточающаяся борьба за схлопывающийся рынок. Еще месяц-два, и желающих вкалывать себе опасные субстанции не останется. А потому «производители» переходят к тактике «черного пиара» по отношению к конкурентам:

В Центре Гамалеи предрекли рост смертности населения от COVID-19 из-за неэффективности «Эпиваккороны». По сведениям специалистов, после испытания этого препарата были опубликованы ложные заключения, а его недейственность доказали сторонние специалисты. Об этом в интервью радиостанции «Говорит Москва» заявил вирусолог Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

«Люди, которые разрабатывали эту вакцину, получили данные о том, что эта вакцина не вызывает антител к S-белку коронавируса. Они предложили ложные объяснения этому факту и добились утверждения о том, что вакцина была зарегистрирована. Эпиваккорона» — это совершенно ложная вакцина. Эта вакцина недопустима! Тем не менее, ей почему-то продлили регистрацию. За каждым миллионом стоят тысячи людей, которые умрут. От того, что они хотели привиться, если привили «Эпиваккороной» — они остаются не привитыми.»

На кону — последние деньги, которые еще можно урвать за оставшееся время, а потому об этике можно забыть. Пускай даже это этика людоедов.

По идее, сейчас ответное ведро помоев должно прилететь от оскорбленных вакциноваров «Эпиваккороны», но тут есть нюанс: «Спутник» связан с самыми высокими семьями, выше которых уже просто нет, да и производится он не в каких-то гаражах, а на предприятиях восточного мегапартнера. Потому тут политика высшего уровня, недоступная для стоящих за «Эпиваккороной» правительственных чиновников. Скорее всего, они будут вынуждены умыться и помалкивать. А что еще остается, когда весовые категории разные?

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