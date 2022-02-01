Мнение: Дания. Добрый знак

“Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU – В Дании со вторника прекращают действовать все ограничения против коронавируса COVID-19, таким образом, страна станет первой в Евросоюзе, где будут отменены все действовавшие ранее меры, сообщают европейские СМИ.

Теперь в Дании перестанут быть обязательными маски и COVID-паспорта, а время работы баров и ресторанов больше не будет ограничено. Также снова открываются ночные клубы, отменен лимит на количество людей в закрытых помещениях”.

Нельзя не приветствовать. Дания, конечно, государство крохотное, меньше 6 млн. человек, то есть вся страна – как один наш Санкт-Питербург. Но – лиха беда начало. И показательно, что Дания это все делает “в разгар эпидемии”. Даже маски отменили! Глянул любимый сайт – ситуация в Дании (где 81% вакцинированных) сегодня вполне сопоставима с российской. За вчера – почти 30 тыс. заражений в сутки (это как если бы у нас в России было более 700 тысяч), по смертям – тоже близко: у них 21 за сутки (соответствует российским 508), у нас – 663.

Вообще Дания на фоне России – яркое свидетельство того, что вакцинация в принципе бесполезна: отвакцинировали у себя вдвое большую долю населения, а “эпидемия” бушует как ни в чем ни бывало. И стоило оно того? Все в масках, ковид-паспорта – и 30 тыс. заражений в сутки. А 20 января зафиксировали и вовсе 52 тысячи!

Но вообще, конечно, в решении Дании есть и определенный вызов всему ЕС: у них ведь ковидобесие пока плещется везде и по полной. Вон, в соседней с Данией Германии не то что маски – РЕСПИРАТОРЫ строго обязательны, причем и на улице тоже! В торговые центры мазохистов-немцев пускают только по предъявлению ковид-паспортов, но и то – не всех, а по 5 человек! Очереди выстраиваются на морозе из желающих купить себе что-нибудь.

А в Дании масочный режим полностью отменили заодно с ковид-пропусками. По-моему, это просто унижение для немцев. Пока их там выпасают, как скот – в Дании и Великобритании отменили ВСЁ.

Ну и нельзя не отметить: я-то пишу о бесполезности масок последние полтора года, и поначалу народ тут бился в истерике: как можно-с, вы убиваете бабушек… Но вот уже и целые государства соглашаются с тем, что все масочные режимы были не более чем параноидальным бредом. Лучше поздно, чем никогда.

Остаются вакцины – как последний бастион коронабесов.