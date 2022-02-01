 

Прощай, Сергей! – Личное мнение

01.02.2022, 19:28, Разное
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Показав всем во всей красе лицо очередного Олега, Настенька Волочкова со слезами на глазах настрочила новость, что они расстались:

«Строчу со слезами на глазах..😔 Потому что это всё было по-настоящему!🙏 Мне так горько.. И Серёже, я ,знаю, тоже…😔 Но он навсегда останется моим любимым Серёжей.🙏❤️ »


Фото: Соцсети

Я тоже офигела от этой душераздирающей простыни текста, обильно поперчённой смайликами. Видимо, без сложенных ручек, оторванных голов и красных сердечек никак.

Что же случилось опять у Насти? Спустя месяц страсти, любовники, как две баржи с песком, разошлись в океане.

За месяц Волочкова полюбила не только банщика Сергея, но и его сына:

«🙏 Я очень полюбила Серёжу за его отношение ко мне.🙏 Я так же полюбила и его сына.🙏 Мы ещё не успели пожить вместе, как на нас посыпалось огромное количество осуждений и негодований. Я ни при каких обстоятельствах не позволю никому осквернить Серёжу. Ни при каких! »

Пьяная, что ли, писала? Всех полюбила Настя. И не позволит, понимаешь, осквернить Серёжу, хотя вместе с ним они не пожили. Ни при каких, подчёркивает особо артистка Волочкова, обстоятельствах. Ни при каких!

«Мы с Серёжей остаёмся людьми друг по отношению к другу! Потому что те эмоции, которые нас захлестнули, это дар Бога! 🙏 И не многим посылается такая Благодать! Я полюбила его всем сердцем! Но. Таковы обстоятельства…😔 Мы вынуждены перевести наши отношения романтические в русло дружбы… Что для меня, как для женщины, очень тяжело..😔 Верю, что и для Серёжи… Мы очень привыкли друг к друг к другу.🙏 И вы-к нашему позитиву…»

Ну, мы-то, понятное дело, привыкли к позитиву. А тут — такое горе. Насте, как женщине, очень тяжело. В общем, очевидно, что это был очередной Олег для пиару.

Если раньше Настя выдавала своего шофёра за таинственного Олега, то теперь она профессионально выросла. Лицо вам надо? Вот вам лицо! А заодно, красивая история любви, начавшаяся на Первом канале.

Всё, отстаньте! Волочкова в очередной раз всем всё доказала. В частности, что и у неё может быть мужчина. Можно снова позвать в баньку Джигурду и спокойно посидеть за столом с огурцами до следующего Олега.

До июня, я думаю, можно и дотянуть с новыми публичными отношениями.

Соболезнуете Волочковой? Поддержите её.

Источник: Лена Миро



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