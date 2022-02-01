Россию не упомянули в проукраинской резолюции парламента Грузии

Парламент Грузии 1 февраля, в первый день осенней сессии, принял резолюцию солидарности с Украиной, в которой, вопреки требованиям оппозиции, не указана Россия, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Резолюция подготовлена правящей «Грузинской мечтой», в ней высказана «глубокая озабоченность возможной военной эскалацией на Украине». Также отмечается право выбора любой страны на интеграцию в НАТО.

Парламент Грузии призвал международное сообщество не допустить войну на Украине и выразил солидарность украинскому народу.

Правительство Грузии, с использованием дипломатических инструментов и в тесной координации со стратегическими партнерами, обязывается этой резолюцией внести вклад в недопущение войны на Украине.

За документ проголосовали только представители правящей партии, оппозиционеры отказались поддержать его из-за того, что РФ не упоминается как угроза Украине.

Ранее РФ отправила ноту и выразила протест в связи с антироссийской акцией у Секции интересов РФ при посольстве Швейцарии в Тбилиси.

До этого Грузия заявила об отсутствии в стране серьезных пророссийских сил.