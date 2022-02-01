Путин: РФ готова наращивать сотрудничество с Венгрией по транзиту газа

Президент РФ Владимир Путин по итогу переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном рассказал, что они наметили обширные планы на перспективу.

«Подчеркну, Венгрия является важным партнером РФ в Европе. Несмотря на сложную ситуацию, связанную с пандемией коронавируса, взаимная торговля по итогам 11 месяцев прошлого года выросла на 30%, до 5,5 млрд долларов», – цитирует его ТАСС.

Он также добавил, что РФ готова наращивать сотрудничество с Венгрией по транзиту газа.

Путин рассказал о проработке вопроса о поставках в Венгрию вакцины от коронавируса «Спутник лайт», которая может служить бустером для зарубежных вакцин.

«Прорабатывается вопрос о поставке вакцины «Спутник лайт», которая может быть использована в качестве бустера для вакцин других зарубежных производителей», – добавил глава государства.

Переговоры Путина и Орбана, длившиеся почти пять часов, завершены. Помимо двустороннего сотрудничества лидеры хотели обсудить вопросы безопасности. Премьер Венгрии назвал свой визит миссией мира, отметив, что ни одна европейская страна не хочет войны и выступает за мирное решение проблем.

Во вторник встреча Путина и Орбана проходила в Москве.

Орбан заявил, что Будапешт рассчитывает договориться с Москвой об увеличении поставок российского газа. Кроме того, он рассказал, что никто из глав европейских государств не хочет войны, все выступают за мирные соглашения.