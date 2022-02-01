 

Путин указал на игнорирование США принципиальных озабоченностей России

01.02.2022, 19:20, Новости дня
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Принципиальные российские озабоченности были проигнорированы США, сообщил президент РФ Владимир Путин, говоря об американском ответе по гарантиям безопасности.

Россия не увидела адекватного учета трех ключевых требований в ответе Запада на российские предложения, в том числе нерасширение НАТО, приводит слова Путина РИА «Новости».

Он напомнил, что НАТО ссылается на право других стран на свободный выбор. При этом Североатлантический альянс не обращает внимание, что безопасность нельзя укреплять за счет других, передает ТАСС.

Москва внимательно анализирует ответы Вашингтона и НАТО по гарантиям безопасности, добавил он.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что США негативно отреагировали на ключевой принцип международного права о неделимости безопасности.

Напомним, Лавров и Блинкен провели беседу на тему ответа США по российским предложениям по безопасности. Госсекретарь США сообщил, что Вашингтон готов на двусторонней основе и вместе с союзниками продолжать обмениваться мнениями по безопасности с Москвой.



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