 

В Норвегии суд отказался досрочно освобождать Брейвика

01.02.2022, 19:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Риск насилия реален, значителен и равен тому, когда Брейвику был вынесен первый приговор”, – заявили в суде.

В своем решении судьи отметили, что Брейвик лишен сострадания к своим жертвам и пытался легитимизировать свои действия, утверждая, что большинство пострадавших были не детьми, а людьми с лидерскими позициями.

Психиатр подтвердил в суде, что Брейвик до сих пор представляет опасность для общества.

Контекст:

В июле 2011 года Брейвик взорвал в правительственном квартале начиненный взрывчаткой фургон Volkswagen Crafter. Погибли восемь человек, более 200 были ранены. Пока внимание полиции было приковано к инциденту в центре Осло, преступник добрался до острова Утейя и начал расстреливать участников слета молодых социал-демократов. Он убил 67 человек, еще двое утонули при попытке покинуть остров вплавь.

В августе 2012 года суд приговорил Брейвика к 21 году заключения с возможностью неограниченного продления срока. Он находится в одиночной камере, ему запрещено общаться с другими заключенными.

В июне 2017 года Высший суд Норвегии отказался рассматривать апелляцию террориста на “бесчеловечные условия” содержания в тюрьме. Заключенный решил обратиться с апелляцией в Европейский суд по правам человека, но там пришли к выводу, что претензии Брейвика необоснованны.

18 января 2022 года началось судебное слушание о досрочном освобождении Брейвика. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.01 / В Нижнем Новгороде выясняют причины ночного ДТП с подростками

07.11 / Бывший и. о. премьера Украины умер от коронавируса

11.06 / В мире: Байден вмешался в “сосисочную войну”

15.09 / В Британии назначили нового главу МИД

13.12 / Журналист показал видео, на котором якобы контрабандисты переносят сигареты из Закарпатья в Румынию через заснеженную гору. Пограничники отреагировали

06.02 / Telegram заблокировал каналы с персональными данными правоохранителей

04.11 / Мировые СМИ оценили прошедшие в США выборы президента

03.05 / Российские телебашни включат праздничную подсветку в поддержку «Бессмертного полка»

03.10 / Бакаев вызван в национальную сборную России

26.01 / В ПАСЕ призвали Украину соблюдать верховенство закона и обеспечить независимость судебной власти

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика