В Норвегии суд отказался досрочно освобождать Брейвика

“Риск насилия реален, значителен и равен тому, когда Брейвику был вынесен первый приговор”, – заявили в суде.

В своем решении судьи отметили, что Брейвик лишен сострадания к своим жертвам и пытался легитимизировать свои действия, утверждая, что большинство пострадавших были не детьми, а людьми с лидерскими позициями.

Психиатр подтвердил в суде, что Брейвик до сих пор представляет опасность для общества.

Контекст:

В июле 2011 года Брейвик взорвал в правительственном квартале начиненный взрывчаткой фургон Volkswagen Crafter. Погибли восемь человек, более 200 были ранены. Пока внимание полиции было приковано к инциденту в центре Осло, преступник добрался до острова Утейя и начал расстреливать участников слета молодых социал-демократов. Он убил 67 человек, еще двое утонули при попытке покинуть остров вплавь.

В августе 2012 года суд приговорил Брейвика к 21 году заключения с возможностью неограниченного продления срока. Он находится в одиночной камере, ему запрещено общаться с другими заключенными.

В июне 2017 года Высший суд Норвегии отказался рассматривать апелляцию террориста на “бесчеловечные условия” содержания в тюрьме. Заключенный решил обратиться с апелляцией в Европейский суд по правам человека, но там пришли к выводу, что претензии Брейвика необоснованны.

18 января 2022 года началось судебное слушание о досрочном освобождении Брейвика.

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