Мнение: Попытка переворота в Гвинея-Бисау
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И снова северо-западная Африка.
И снова французская сфера влияния.
И снова попытка военного переворота.
Во время заседания кабинета министров в президентском дворце, неизвестные одетые в штатское, открыли огонь у здания из автоматического оружия, после чего завязался стрелковый бой с охраной дворца.
Правительство сейчас блокировано в здании, но нападавшим пока не удалось захватить дворец. Военные захватили радио и штаб-квартиру правящей партии.
Кадры стрельбы в районе дворца https://twitter.com/valdofalcao1/status/1488538220430336011 Сообщается о нескольких погибших.
Местные источники сообщают, что группа военных офицеров пытается свергнуть про-французского президента Умара Сиссоко.
Такими темпами к президентским выборам во Франции от нее отпадет часть северо-западной Африки.
А там и до Нигера с его ураном недалеко.
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Источник: Colonel Cassad
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