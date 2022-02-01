Мнение: Попытка переворота в Гвинея-Бисау

И снова северо-западная Африка.

И снова французская сфера влияния.

И снова попытка военного переворота.

Во время заседания кабинета министров в президентском дворце, неизвестные одетые в штатское, открыли огонь у здания из автоматического оружия, после чего завязался стрелковый бой с охраной дворца.

Правительство сейчас блокировано в здании, но нападавшим пока не удалось захватить дворец. Военные захватили радио и штаб-квартиру правящей партии.

Кадры стрельбы в районе дворца https://twitter.com/valdofalcao1/status/1488538220430336011 Сообщается о нескольких погибших.

Местные источники сообщают, что группа военных офицеров пытается свергнуть про-французского президента Умара Сиссоко.

Такими темпами к президентским выборам во Франции от нее отпадет часть северо-западной Африки.

А там и до Нигера с его ураном недалеко.

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