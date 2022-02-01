Смартфоны негативно влияют на память

Как оказалось, чрезмерные «зависания» в смартфонах негативно влияют на память человека, а также снижают его умственные способности. Существуют еще и дополнительные риски для здоровья человека, утверждает российский эксперт Оля Осокина.

Она рассказала о случаях, когда у людей, целыми днями проводившими со смартфонами в руках, появлялось немотивированное состояние тревожности. Также отмечаются среди возможных последствий ментальный дисбаланс и быстрое эмоциональное выгорание.

Излишнее потребление новостного контента или увлечение социальными сетями также порой заканчиваются плохо. Люди в основном начинают переживать негативные эмоции. А если и появляются позитивные, то они воспринимаются как недостаточно яркие.