 

Смартфоны OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro подешевели до значений «Черной пятницы»

01.02.2022, 18:40, Новости дня
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Анализируя прайсы на Amazon, эксперты с удивлением отметили, что смартфоны OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro начали продавать по рекордно низким ценам.

На самом деле, стоимость этих аппаратов упала до того же самого уровня, который был установлен в рамках масштабных распродаж «Черной пятницы», уточняют специалисты.

Так, модель смартфона 9 Pro, у которого емкость основного накопителя составляет 256 Гб, теперь можно купить всего лишь за 800 американских долларов. Меньшей цены на данный гаджет никогда не было. Кстати, эти смартфоны выходят с процессорами Snapdragon 888 (оперативная память – 8 Гб), а также оснащаются быстрым зарядным устройством мощностью 65 Вт. Размер экрана здесь составляет 6,7 дюйма.



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