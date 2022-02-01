 

Лавров и Блинкен обсудили ответы США на российские предложения по безопасности

01.02.2022, 18:36, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров и американский госсекретарь Энтони Блинкен провели беседу на тему ответа США по предложениям РФ по гарантиям безопасности.

В ходе беседы Блинкен сообщил, что США готовы на двусторонней основе и вместе с союзниками продолжать обмениваться мнениями по безопасности с Россией, передает ТАСС со ссылкой на сообщение госдепартамента.

США намерены вести такой диалог в полной координации со своими партнерами и союзниками, цитирует заявление госдепа РИА «Новости».

Также госсекретарь США подтвердил Лаврову приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины.

Ранее замглавы МИД Александр Грушко заявлял, что данные о том, что российская сторона передала Вашингтону письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности, не соответствуют действительности.

До этого Госдепартамент США подтвердил, что американская сторона получила от РФ ответ на свое предложение по деэскалации продолжающегося кризиса вокруг Украины.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.10 / Оксана Пушкина выразила надежду на полный запрет «Мужского государства»

03.01 / Несмотря на тревожную статистику, Новый год в США многие отпраздновали с нарушениями

04.12 / Зеленский призвал жителей Кривого Рога выбрать мэра, которого город “давно заслуживает”

03.09 / Суд признал незаконной телефонную слежку, раскрытую Сноуденом

19.08 / «Вы победили, ребята» – устав от издёвок, американские полицейские массово увольняются

02.06 / В Ираке зафиксировали вспышку “черного грибка”. Известно о нескольких летальных случаях

30.07 / Проценко в интервью «Знанию» назвал вакцинацию залогом прекращения пандемии

15.09 / В деле об избиении Балуха следствие рассматривает четыре версии

20.09 / Белоруссия запланировала импортировать из РФ 300 млн кВт.ч электроэнергии

26.12 / У берегов Камчатки произошли два землетрясения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика