Лавров и Блинкен обсудили ответы США на российские предложения по безопасности

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров и американский госсекретарь Энтони Блинкен провели беседу на тему ответа США по предложениям РФ по гарантиям безопасности.

В ходе беседы Блинкен сообщил, что США готовы на двусторонней основе и вместе с союзниками продолжать обмениваться мнениями по безопасности с Россией, передает ТАСС со ссылкой на сообщение госдепартамента.

США намерены вести такой диалог в полной координации со своими партнерами и союзниками, цитирует заявление госдепа РИА «Новости».

Также госсекретарь США подтвердил Лаврову приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины.

Ранее замглавы МИД Александр Грушко заявлял, что данные о том, что российская сторона передала Вашингтону письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности, не соответствуют действительности.

До этого Госдепартамент США подтвердил, что американская сторона получила от РФ ответ на свое предложение по деэскалации продолжающегося кризиса вокруг Украины.