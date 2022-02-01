Правительство поддержало предложения ЕР по новой системе профподготовки молодежи

Правительство поддержало инициативы «Единой России» перестроить систему профподготовки молодежи. Их реализация поможет выпускникам быстрее найти работу, а предприятиям – решить кадровые вопросы, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«В рамках инициативы «Профессионалитет» продолжим повышать качество образования для студентов колледжей, чтобы оно было максимально приближено к потребностям рынка. В ближайшие два-три года предстоит создать 210 образовательно-производственных кластеров в наиболее востребованных отраслях промышленности. Они объединят колледжи и работодателей. На каждый из них из федерального бюджета направим 100 млн рублей для приобретения современного учебного оборудования и на разработку новых образовательных программ. За счет внебюджетных источников привлечем почти 4,5 млрд рублей», – сообщил на совещании о ходе реализации и результатах инициатив социально-экономического развития до 2030 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте партии.

В целом в рамках проекта «Профессионалитет» будет выстроена новая система подготовки кадров, отметила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Реализация проекта предоставит студентам возможность обучаться в колледжах, соответствующих современным требованиям, у педагогов и мастеров, владеющих актуальными навыками, сократятся сроки обучения, студенты смогут получать навыки и компетенции, необходимые для будущего работодателя, а преобладающая часть образовательных программ будет уделена практической подготовке», – разъяснила она.

Предприятия, как заказчики кадров, получат 350 тыс. квалифицированных работников, подготовленных под запрос отрасли, владеющих практическими навыками, готовых сразу приступить к работе.

По словам Голиковой, реализация новой модели среднего профессионального образования обеспечит кадровую потребность экономики. Пилотными отраслями уже стали крупнейшие работодатели в атомной, металлургической, химической, легкой промышленности, сельском хозяйстве, железнодорожном транспорте, фармацевтике и машиностроении.

Напомним, с инициативой о модернизации системы профподготовки молодежи в соответствии с запросами на рынке труда и выстраивании системы «заказов» на те специальности, которые необходимо готовить в системе профобразования, выступил секретарь регионального отделения «Единой России», губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в ходе обсуждения подходов к реализации поручений президента по итогам съезда партии в августе 2021 года. Эти предложения включили в раздел народной программы «Единой России», посвященный развитию системы образования.