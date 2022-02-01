 

Брейвику отказали в условно-досрочном освобождении

01.02.2022, 18:36, Новости дня
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Суд отказал норвежскому праворадикалу Андерсу Брейвику, отбывающему наказание за теракты в Норвегии в июле 2011 года, в условно-досрочном освобождении, говорится в решении Окружного суда Телемарка.

«Учитывая, что его психиатрические характеристики не поменялись, существует явный риск того, что он вернется к установкам, которые привели к терактам 22 июля 2011 года», – говорится в обосновании решения суда, передает ТАСС.

Напомним, жертвами взрыва в правительственном квартале Осло и расстрела на норвежском острове Утойя в 2011 году, которые совершил Андерс Брейвик в июле 2011 года, стали 77 человек. В августе 2012 года суд Норвегии приговорил Брейвика к 21 году тюремного заключения (продлеваемому по истечении срока, если преступник представляет угрозу для общества).

Брейвик не отрицает факт нападений, однако виновным в терроризме себя по-прежнему не признает, утверждая, что действовал во благо норвежской нации. Он выступает против мультикультурализма и эмигрантов из мусульманских стран.



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