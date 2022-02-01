Электромобили Apple Car будут продаваться без аккумуляторной батареи

Компания Apple объявила, что не будет комплектовать свои электромобили аккумуляторными батареями. В корпорации считают, что это решение позволит уменьшить затраты на производство автомобилей и сократить вред экологии.

Глава компании заявил, что у будущих покупателей, вероятно, уже есть электромобили, с которых они смогут снять тяговую литий-ионную батарею и в сервисном центре установить ее в Apple Car, а старый автомобиль сдать на переработку. Если же у покупателя нет своей батареи, то он сможет купить ее отдельно в Apple Store, но за большую цену.

«Это классно, когда компания в первую очередь думает и заботится об окружающей среде, Apple Car полностью перевернет представление об электромобилях. Хотя, стоит признать и слабые стороны этого проекта – по слухам, в комплекте с машиной будет идти всего одна наклейка с яблоком», – прокомментировал видеоблогер Валентин Петухов.

По предварительным данным, электромобиль от Apple должен выйти в сентябре 2023 года в двух моделях – Apple Car и Apple Car +, а уже в 2024 году в продажу поступят его обновленные версии – Apple Car 2, Apple Car 2 S и Apple Car 2 Pro Max.

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