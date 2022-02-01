Вупи Голдберг неосторожно высказалась о Холокосте, а потом публично извинилась за свои слова

Звезда Голливуда, комедийная актриса Вупи Голдберг попала в неловкое положение. Кэрин Элейн Джонсон (настоящее имя актрисы) заявила, что “Холокост не был связан с расизмом”. Американская актриса несколько раз сказала об этом 31 января в эфире ток-шоу The View на телеканале ABC, которое она ведет с 2007 года.

Голдберг вела дискуссию о решении школьного совета штата Теннеси об исключении из программы романа Арта Шпигельмана “Маус”, удостоенного в 1992 году Пулитцеровской премии. Один из гостей шоу выразил свое мнение, что причина устранения произведения в том, что это книга о Холокосте и расизме. На это Голдберг неожиданно выступила:

Давайте будем честны, Холокост — это не вопрос расы. Это вопрос о бесчеловечных преступлениях одних людей по отношению к другим. Не важно, черный ты или белый, потому что и черные, и белые, евреи, итальянцы, не важно, — все едят друг друга, – сказала Голберг.

Несмотря на то, то ее пытались поправить, объясняя, что нацисты считали евреев низшей расой, 66-летняя Вупи продолжала настаивать на своем. Актрису жестко раскритиковали в сети за антисемитизм и отрицание Холокоста. Интернет-пользователи как самые обычные, так и заинтересованные лица негодовали. Например, глава правозащитной организации “Антидиффамационная лига” Джонатан Гринблатт обратился к актрисе в своем Twitter.

Нет, Вупи Голдберг, холокост был связан с систематическим уничтожением нацистами еврейского народа, который они считали низшей расой, — написал Гинблатт.

Позже Вупи Голдберг публично извинилась в сети. Она написала, что сожалеет, если ее неправильно поняли, она не хотела задеть чьи-либо чувства, а еврейский народ всегда поддерживала.

Вупи Голдберг

Я сказала, что Холокост — “это не про расу, а про бесчеловечность одних по отношению к другим”. Я должна была сказать, что это и про то, и про другое. Я сожалею о боли, которую причинила. Я всегда поддерживала и буду поддерживать еврейский народ,— написала она.

Тем временем, многие известные люди каждый год 27 января, в День памяти жертв Холокоста, принимают участие в важных мероприятиях по этому случаю. В Великобритании принц Чарльз и герцогиня Камилла пообщались с выжившими во время Холокоста, их семьями и художниками, которые написали их портреты. А в Швеции кронпринцесса Виктория и кронпринц Даниэль приняли участие в церемонии вручения стипендий Фонда Микаэля Биндефельда, созданного с целью поддержки организаций и отдельных людей, которые распространяют знания о Холокосте. А в прошлом году два портрета жертв Холокоста, сделанные Кейт Миддлтон для своего фотопроекта в 2020 году, стали экспонатами Имперского военного музея.

Кейт Миддлтон и герой ее фото – выживший во время Холокоста Стивен Франк и его внучки