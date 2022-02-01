Еще один враг России бежал: иск Пригожина заставил Хиггинса уволиться из Bellingcat

Опубликованная ресурсом информация о бизнесмене являлась фейком, что неоднократно подтверждалось в российских судах. Об этом сообщила юридическая служба ООО “Конкорд Менеджмент и Консалтинг”.

“На наш взгляд, поступок Хиггинса – попытка уйти от ответственности за свою деятельность и деятельность Bellingcat. Таким образом, ему больше не могут предъявить исков, что в очередной раз подчеркивает недостоверность оспариваемых публикаций”, – говорится в сообщении пресс-службы компании.

Бизнесмену Пригожину удалось прижать еще одного врага РФ, который занимался фальсификацией и дискредитацией страны и ее руководства.

Напомним, издание Bellingcat получило скандальную репутацию после публикации многочисленных неподтверждённых статей антироссийской направленности, в том числе о крушении малазийского Боинга MH17. По слухам, ресурс финансируют представители иностранных спецслужб.

*СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.