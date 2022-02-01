 

В Подмосковье построят поселки для врачей с бесплатной землей

01.02.2022, 18:20, Разное
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В Московской области началось строительство специальных поселков с бесплатными земельными участками для медицинских работников. Об этом сообщили представители регионального Минздрава.

“Докторские” населенные пункты появятся в четырех округах Подмосковья: Богородском, Сергиево-Посадском, а также в Ступино и Домодедово. Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова отметила, что участки в них смогут получить 542 медика, сообщают “Вести Подмосковья”.

Напомним, что в июле 2021 года вступил в силу закон, предполагающий безвозмездное предоставление земельных участков для медиков. Претендентам на такую меру поддержки от государства необходимо работать по основному месту работы в одном из региональных медучреждений не менее трех лет по официальному трудовому договору.



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