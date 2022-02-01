2 февраля в Украину приедет премьер-министр Нидерландов

Рютте встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Политики в 11.50 планируют дать пресс-конференцию.

Одним из элементов стратегии по защите Украины от российской агрессии и достижению мира является “парад визитов” иностранных высокопоставленных лиц, который представляет собой весомый дипломатический инструмент, заявил глава МИД Дмитрий Кулеба 31 января.

Он сообщил, что главы дипломатии ряда центральноевропейских стран будут в Украине на следующей неделе. Планируется визит министров иностранных дел Германии Анналены Бербок и Франции Жана-Ива Ле Дриана. На этой неделе в Украину прибудет президент Турции Реджеп Эрдоган.

1 февраля в Киеве с визитом находится премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, ожидается визит премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

К 28 января, по информации Минобороны Украины, в зоне 200 км от границы страны находится около 112 тыс. российских военных, с учетом флота и авиации – около 130 тыс.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. США, как говорит заместитель госсекретаря США Венди Шерман, видят все признаки того, что президент РФ Владимир Путин намерен применить военную силу против Украины “сейчас или, возможно, в середине февраля”. Однако неизвестно, принял ли он окончательное решение, отметила она.

Президент Украины Владимир Зеленский 28 января заявил, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а заявления западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.

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