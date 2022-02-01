 

США подготовили санкции против российской элиты в случае нападения РФ на Украину

01.02.2022, 18:19, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Я могу подтвердить, что мы разработали специальные пакеты санкций как против российских элит, так и против членов их семей, если Россия продолжит вторжение в Украину. Эти усилия осуществляются в координации с союзниками и партнерами”, – отметила она.

Под эти санкции попадут россияне, входящие в ближайшее окружение Кремля – те, кто играет важную роль в принятии правительственных решений в РФ, и “соучастники дестабилизирующего поведения Кремля”.

“Многие из этих людей являются особенно уязвимыми целями из-за их глубоких и финансовых связей с Западом. Это означает, что они пострадают от санкций, которые привязывают их к западным финансовым системам”, – сказала Псаки.

Кроме того, представитель Белого дома подчеркнула, что это отражает лишь часть усилий США по мерам Москвы.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

К 28 января, по информации Минобороны Украины, в зоне 200 км от границы страны находилось около 112 тыс. российских военных, с учетом флота и авиации – около 130 тыс.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. США, как сообщила заместитель госсекретаря США Венди Шерман, видят все признаки того, что президент РФ Владимир Путин намерен применить военную силу против Украины “сейчас или, возможно, в середине февраля”. Однако неизвестно, принял ли он окончательное решение, отметила она.

В связи с этой эскалацией США и страны ЕС в последнее время говорят о возможных новых санкциях против России. Однако госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что цель санкций состоит в сдерживании российской агрессии, а если их ввести сейчас, то это сдерживание прекратится.

Президент США Джо Байден 25 января не исключал и прямых санкций против лидера РФ Владимира Путина, но только в случае полномасштабного вторжения.

Президент Украины Владимир Зеленский 28 января заявил, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а заявления западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.


Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.09 / Мишустин поручил в короткие сроки выстроить взаимодействие с новой Думой

01.02 / На Украине заявили о неготовности сил РФ к «вторжению»

04.03 / Российской фотомодели на три года запретили въезд в Украину

23.06 / Появились новые подробности о выпуске бюджетной модели Huawei Maimang 10SE

02.07 / Посольство Великобритании перед матчем Евро 2020 против Украины пожелало украинской сборной в ближайшем будущем сыграть в освобожденном Донецке

29.09 / Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Был момент, когда Путин хотел уехать из России в Испанию

10.12 / Россиян предупредили о резком потеплении

29.06 / В многоэтажке на западе Москвы загорелась квартира: двое погибли

13.12 / Азербайджан объяснил возобновление боевых действий в Нагорном Карабахе

11.11 / Памятник советским летчикам установили в Шотландии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика