США подготовили санкции против российской элиты в случае нападения РФ на Украину

“Я могу подтвердить, что мы разработали специальные пакеты санкций как против российских элит, так и против членов их семей, если Россия продолжит вторжение в Украину. Эти усилия осуществляются в координации с союзниками и партнерами”, – отметила она.

Под эти санкции попадут россияне, входящие в ближайшее окружение Кремля – те, кто играет важную роль в принятии правительственных решений в РФ, и “соучастники дестабилизирующего поведения Кремля”.

“Многие из этих людей являются особенно уязвимыми целями из-за их глубоких и финансовых связей с Западом. Это означает, что они пострадают от санкций, которые привязывают их к западным финансовым системам”, – сказала Псаки.

Кроме того, представитель Белого дома подчеркнула, что это отражает лишь часть усилий США по мерам Москвы.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

К 28 января, по информации Минобороны Украины, в зоне 200 км от границы страны находилось около 112 тыс. российских военных, с учетом флота и авиации – около 130 тыс.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. США, как сообщила заместитель госсекретаря США Венди Шерман, видят все признаки того, что президент РФ Владимир Путин намерен применить военную силу против Украины “сейчас или, возможно, в середине февраля”. Однако неизвестно, принял ли он окончательное решение, отметила она.

В связи с этой эскалацией США и страны ЕС в последнее время говорят о возможных новых санкциях против России. Однако госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что цель санкций состоит в сдерживании российской агрессии, а если их ввести сейчас, то это сдерживание прекратится.

Президент США Джо Байден 25 января не исключал и прямых санкций против лидера РФ Владимира Путина, но только в случае полномасштабного вторжения.

Президент Украины Владимир Зеленский 28 января заявил, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а заявления западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.



Ольга БЕРЕЗЮК

журналистка

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