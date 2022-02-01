 

ГБР опровергло информацию о самоубийстве нацгвардейца Рябчука

01.02.2022, 18:19, Новости дня
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“В информационном поле распространяется слух о самоубийстве Артемия Рябчука, подозреваемого в расстреле военнослужащих Нацгвардии в Днепре. Данная информация полностью не соответствует действительности. Подозреваемый находится под стражей, его жизни и здоровью ничего не угрожает”, – говорится в сообщении.

В Госбюро расследований призвали журналистов пользоваться официальной информацией и не распространять фейки.

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности считают, что ситуацию вокруг Рябчука используют для поляризации общества. Организация отметила в Telegram, что ранее в соцсетях были созданы группы в его поддержку, активно наполняемые комментариями как реальных людей, так и ботов, публикующих одинаковые тексты.

“Очевидно, что инцидент используется для того, чтобы дискредитировать Нацгвардию и нагнетать ситуацию в Украине в целом”, – предположили там.

Контекст:

В ночь на 27 января в Днепре на территории завода “Южмаш” военнослужащий Нацгвардии Рябчук расстрелял сослуживцев и скрылся с оружием. В результате пять человек погибли, еще пятеро получили ранения.

Советник главы МВД Антон Геращенко сообщал, что трое раненых на “Южмаше” в тяжелом состоянии, жизнь двоих вне опасности.

Рябчука задержали днем того же дня в поселке под Днепром. Он сам вышел на связь, рассказали в Госбюро расследований.

ГБР открыло уголовное производство о служебной халатности руководства Нацгвардии. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Самому Рябчуку сообщили подозрение по трем статьям: убийство, дезертирство и похищение оружия военным. Ему грозит пожизненное заключение.

28 января суд отправил Рябчука под стражу на два месяца, альтернатива залога не предусмотрена. Во время заседания подозреваемый извинился и заявил, что полностью признает свою вину.

Мотивом расстрела нацгвардейцев могла стать личная месть из-за травли Рябчука руководством, считает народный депутат от “Слуги народа”, член комитета по вопросам правоохранительной деятельности Юлия Яцык.

Командующий Национальной гвардией Украины Николай Балан из-за стрельбы на “Южмаше” ушел в отставку.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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