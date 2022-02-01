Как носить челку на вьющихся волосах: несколько идей модных стрижек

На вьющихся волосах челка выглядит очень привлекательно: она придает образу женственности и мягкости. Как правило, она имеет пробор по центру или сбоку. Челка красиво обрамляет лицо, подчеркивает его достоинства и скрывает недостатки.

Кудрявый длинный боб

Если у вас не слишком густые волосы, попробуйте стрижку длинный боб (главное фото). Она поможет добавить упругости вашим локонам. Придав правильную форму своим натуральным вьющимся прядям и используя средства для укладки, вы сможете создать стильный и динамичный образ, особенно если дополните его текстурированной челкой-шторкой, которая красиво подчеркнет скулы.

Короткие вьющиеся завитки

Если вы молоды и энергичны, сделайте на вьющиеся волосы короткую стрижку. Такая многослойная прическа нуждается в увлажнении при укладке завитков.

Челка в стиле 70-х

Независимо от того, натуральные ваши локоны или вы их завили, челка-шторка придаст игривости образу. Проконсультируйтесь со стилистом, чтобы определить наиболее подходящую длину челки.

Крупные взлохмаченные кудри

Такие взъерошенные крупные локоны идеально подходят для удлиненной формы лица. Длинная челка-шторка прекрасно дополняет эти плотные завитки. Попробуйте поиграть с цветом, добавив немного яркости прическе.

Фигурная стрижка на средние волосы

На вьющихся прядях средней длины просто восхитительно смотрится многослойная стрижка и длинная челка. Это прекрасная повседневная прическа, в которой средняя длина уравновешивается вьющейся челкой. В зависимости от текстуры волос, важно правильно выбрать средство для укладки, чтобы прическа выглядела максимально естественной.

Стрижка до плеч для круглого лица

Для обладательниц круглого лица такая прическа на волнистых волосах всегда выглядит выигрышно. Длина до плеч в сочетании с челкой-шторкой создает объем и сбалансированную форму. Длинная челка частично приоткрывает лоб и несколько смягчает скулы.

Тугие локоны с короткой челкой

Если у вас кудрявые волосы и вы мечтаете о короткой стрижке, этот вариант вас должен заинтересовать.

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Короткая челка молодит и помогает создать стильный образ.

Распущенные локоны

Если вам близок винтажный стиль, попробуйте эту прическу с распущенными локонами и челкой. Такой образ легко создать с помощью многослойной стрижки. Для укладки используйте тонкий плоский утюжок, но предварительно обработайте пряди теплозащитным средством.

Длинные вьющиеся волосы

Обладательницам длинных волос может понравиться эта прическа. Она добавит объема и сохранит длину. Для этого необходимо просто накрутить пряди на тонкую плойку и сделать челку с пробором по центру.

Стрижка для кудрявых волос с челкой

Если ваши пряди вьются от природы, попробуйте придать им новую форму.

Обрежьте челку и создайте в верхней части головы необходимый объем. Уложите прическу с помощью утюжка.