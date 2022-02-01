Эксперты назвали главную причину быстрой разрядки ноутбуков Mac

Владельцы «яблочных» ноутбуков Mac с удивлением стали отмечать, что при переводе на работу от батареи аккумулятор стал непривычно быстро садиться. Однако ноутбук – это вовсе не то устройство, которое можно делать зависимым от сетевого питания.

В чем же причина? Эксперты исследовали данный вопрос и установили, что проблема проявляется именно в тех устройствах, которые используют беспроводную периферию – мышки и клавиатуры, в первую очередь.

Кроме того, эксперты отмечают, что проблема с быстрой разрядкой появилась после последнего обновления фирменной операционной системы. Оказалось, что в новой прошивке ПО начинает конфликтовать с рядом устройств, связанных с ноутбуком через Bluetooth.