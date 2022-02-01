 

Жители Петербурга высмеяли Беглова из-за его попытки выставить себя «героем-освободителем» Ленинграда

01.02.2022, 17:56, Новости дня
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Губернатор Санкт-Петербурга пытается манипулировать темой блокадного Ленинграда. Жители города высмеяли его с помощью мемов.

На фоне серьезных проблем в городе Беглов пытается повысить свой рухнувший рейтинг. Для этого губернатор «паразитирует» на сакральной для местных жителей теме. Она была затронута и на встрече с представителями сферы культуры.

«Меня напугать невозможно. Я восьмой ребенок в семье, и мой отец дошел до Берлина. У нас 22 человека погибло, два Героя Советского Союза. Меня пугать бесполезно и шантажировать тоже бесполезно…» — сказал Беглов.

Петербуржцы посмеиваются над тем, что губернатор сам себя назначил «героем-освободителем». Жители разместили в Сети забавные картинки с изображением Беглова.

С начала зимы петербуржцы пишут жалобы и гневные комментарии в адрес Смольного в Сети. Люди вынуждены ходить по толстым слоям льда, которые покрыли тротуары. Кучи снега накопились во дворах жилых домов. Кроме того, с января 2022 года в Петербурге стартовала мусорная реформа, которая не имела никакого успеха. Порядка трех недель отходы не вывозились. Местные жители устали от такого отношения городского руководства и создали петицию с требованием отставки губернатора.



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