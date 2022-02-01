Джонсон прибыл на Украину

Британский премьер Борис Джонсон приехал с визитом в украинскую столицу, там у него запланированы обсуждения по вопросам безопасности и военно-техническому сотрудничеству.

Джонсон должен провести переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, передает ТАСС.

По словам пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова, главные темы для обсуждения – безопасность, пути деэскалации, а также военно-техническое сотрудничество.

Перед поездкой глава британского правительства сообщил членам своего кабинета, что на украинских границах пока не наблюдается признаков деэскалации, сообщило информагентство PA.

Джонсон высказал «глубокую обеспокоенность отсутствием признаков деэскалации с российской стороны при том, что вдоль границы Украины дислоцированы около 100 тыс. военных».

«Он также выразил надежду на то, что Россию все еще можно убедить в необходимости дипломатического решения, однако подчеркнул, что он не намерен поступаться правом украинского народа стремиться к членству в НАТО и определять собственную судьбу», – сказал представитель премьера.

Во вторник перед министрами также выступил начальник штаба обороны Британии адмирал Тони Радакин. По его словам, «значительная часть российских сухопутных сил и средств сейчас сконцентрирована у западных границ [страны], что сочетается с операцией устрашения, в частности, проведением ранее невиданных по масштабу учений» российских ВС.

Россия якобы проводит политику «принуждения и запугивания, нацеленную на подрыв западных ценностей и принципов».

Ранее Борис Джонсон заявлял, что переговорит с президентом РФ Владимиром Путиным, «как только сможет».