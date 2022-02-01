 

Джонсон прибыл на Украину

01.02.2022, 17:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Британский премьер Борис Джонсон приехал с визитом в украинскую столицу, там у него запланированы обсуждения по вопросам безопасности и военно-техническому сотрудничеству.

Джонсон должен провести переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, передает ТАСС.

По словам пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова, главные темы для обсуждения – безопасность, пути деэскалации, а также военно-техническое сотрудничество.

Перед поездкой глава британского правительства сообщил членам своего кабинета, что на украинских границах пока не наблюдается признаков деэскалации, сообщило информагентство PA.

Джонсон высказал «глубокую обеспокоенность отсутствием признаков деэскалации с российской стороны при том, что вдоль границы Украины дислоцированы около 100 тыс. военных».

«Он также выразил надежду на то, что Россию все еще можно убедить в необходимости дипломатического решения, однако подчеркнул, что он не намерен поступаться правом украинского народа стремиться к членству в НАТО и определять собственную судьбу», – сказал представитель премьера.

Во вторник перед министрами также выступил начальник штаба обороны Британии адмирал Тони Радакин. По его словам, «значительная часть российских сухопутных сил и средств сейчас сконцентрирована у западных границ [страны], что сочетается с операцией устрашения, в частности, проведением ранее невиданных по масштабу учений» российских ВС.

Россия якобы проводит политику «принуждения и запугивания, нацеленную на подрыв западных ценностей и принципов».

Ранее Борис Джонсон заявлял, что переговорит с президентом РФ Владимиром Путиным, «как только сможет».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.08 / МВД Белоруссии объявило о задержании платившего за участие в беспорядках

10.12 / Захарова раскритиковала резолюцию ГА ООН о «милитаризации» Крыма

05.02 / Mining – если не договориться в рамках ООН, Луна станет новым Диким Западом

07.07 / Назван самый привлекательный паспорт в условиях коронавируса

30.09 / Der Spiegel – пандемия привела к резкому снижению ожидаемой продолжительности жизни

22.04 / Euronews – после протеста УЕФА и болельщиков проект Суперлиги начал чахнуть на корню

28.10 / Мясников объяснил, почему в РФ повысилась смертность от коронавируса

08.08 / Киев и восемь областей не могут ослаблять карантин – Минздрав

10.12 / Луценко: Коварная формула “автономия “ЛДНР” вместо вторжения РФ” – опасна для Украины. Это фактически оттянутая во времени смерть

11.01 / В США после штурма Капитолия возбудили 25 дел о внутреннем терроризме

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика