Россия и Венгрия приняли совместные планы по сотрудничеству

Венгрия и РФ приняли совместные планы по сотрудничеству в области энергетики, промышленности, здравоохранения, продуктов питания, исследования космоса, сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

«По итогам встречи глав МИД стало понятно, что российское правительство готово к продолжению хорошего сотрудничества… Мы приняли на будущий год совместные планы по вопросам энергетики, промышленности, продуктам питания, исследований космоса, вопросам здравоохранения… Это сотрудничество пойдет на пользу венгерской экономике и вообще венгерским интересам», – сообщил Сийярто в видео, опубликованном в его Facebook по итогам встречи с Сергеем Лавровым.

По словам дипломата, что венгерская делегация находится в Москве для укрепления диалога между западными союзниками и Россией. По его словам, началась волна серьезных международных переговоров.

«Это хорошая новость, это внушает надежду, что сложившуюся напряженность можно будет снизить… Надеемся, что переговоры Востока и Запада сейчас получат новый подъем», – отметил Сийярто.

Ранее президент РФ Владимир Путин, открывая встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, заявил, что проинформирует его о переговорах с США и НАТО по гарантиям безопасности.

Премьер-министр Виктор Орбан на встрече с Владимиром Путиным сообщил о планах увеличить поставки газа из России. Также Орбан пообещал выиграть выборы и много лет сотрудничать с Россией.

Во вторник встреча Путина и Орбана проходит в Москве. Ожидается, что стороны обменяются мнениями по актуальным проблемам обеспечения европейской безопасности.