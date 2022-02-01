Первый в Москве памятник Борису Ельцину установлен на площади Тверская застава

В день 91-й годовщины со дня рождения первого президента России Бориса Ельцина ему воздвигли памятник в Москве. Торжественного открытия памятника не предполагается.

Площадь Тверская застава часто называют площадью Белорусского вокзала, поскольку она находится прямо перед ним. Четырёхметровую бронзовую статую поставили на постамент, облицованный гранитом, в ночь с понедельника на вторник. Раньше на этом месте стоял памятник Максиму Горькому, однако в 2005 году его демонтировали и перевезли в парк «Музеон». Предполагалось, что после реконструкции площади писателя вернут на место, но этого так и не случилось. Вместо него здесь теперь стоит Борис Ельцин.

«Выбор места для памятника не случаен. Борис Николаевич жил неподалёку, на Горького. Это буквально двести метров от памятника, через перекрёсток с Лесной улицей, во дворе. Там была его первая московская квартира, и оттуда он ездил на троллейбусе в Московский горком партии», – рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Торжественное открытие памятника решили не проводить, сославшись на коронавирусные ограничения. Однако москвичи полагают, что столичные власти просто решили избежать возможных протестов. Также они заметили, что постамент развернули на 90 градусов и Ельцин смотрит на север, вдоль Ленинградского проспекта. Острословы уже шутят, что бронзовый Ельцин ждёт приезда Путина из Петербурга.

Рядом с памятником стоят усиленный наряд полиции и автозак. Полицейские уже задержали около двух десятков граждан, пытавшихся положить к постаменту живые цветы.

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