 

Орнелла Мути готовит документы для получения российского гражданства и учит русский язык

01.02.2022, 17:40, Разное
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Итальянская актриса, звезда фильмов “Укрощение строптивого”, “Безумно влюбленный”, “Самая красивая жена” и других скоро станет россиянкой. Госпожа Мути уже собирает необходимые документы и даже учит русский язык с помощью специального приложения. Об этом она рассказала в новом интервью. 

Для гражданства мне нужны документы от итальянской стороны. У нас же страшная бюрократия. Чтобы получить бумажку, уходит вечность. Мне было бы приятно получить гражданство, потому что это часть моей культуры, связанной с мамой. Она умерла в этом году, и это стало бы подарком для нее, – сказала Мути в интервью ТАСС. 

О желании получить гражданство Орнелла Мути заявляла не раз. Мать Франчески Романы Ривелли (настоящее имя актрисы) Илзе Рената Краузе (в девичестве – Соловьева) была наполовину русская, наполовину – немка, и родилась в Эстонии. Бабушка и дедушка актрисы по материнской линии родом из Санкт-Петербурга, после свадьбы они перебрались в Прибалтику, где и родилась будущая мать актрисы.

Орнелла Мути и Никита Михалков, июнь 2017 года

(Они) жили в Санкт-Петербурге. Только в 1917-м им пришлось уехать в Эстонию. Мой дедушка же был официальным врачом царя, а бабушка моя была пианисткой. Она прекрасно играла на… как это по-русски? Pi-a-ni-no, – рассказывала актриса в интервью HELLO! в 2016 году. 

Тогда у Мути был еще один повод переехать в Россию – ее любимый, бизнесмен Фабрис Керерве, с которым она в отношениях с 2008 года, работал здесь. Продолжает ли строить свой бизнес в России бойфренд Орнеллы и сейчас, точно не известно. 

К слову, Орнелла снялась в одном полнометражном фильме отечественного производства – в картине Григория Чухрая “Жизнь прекрасна” (1979) – и в клипе Артура Пирожкова “Как Челентано”, где у нее было камео (роль самой себя – ред.). 

Орнелла Мути, 1 февраля, 2022 года, Сан-Ремо



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