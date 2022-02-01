Вирусолог Чумаков назвал сроки отмены коронавирусных ограничений в России

Сроки снятия карантинных мер, введенных в России из-за пандемии коронавируса COVID-19, во многом зависят от решения властей. Так считает российский вирусолог, член-корреспондент РАН, профессор Петр Чумаков.

По словам Чумакова, решение по коронавирусным ограничениям следует принимать с учетом ряда факторов, среди которых – готовность системы здравоохранения, наличие свободных ковидных коек. Профессор прогнозирует, что отмена ограничений будет наиболее целесообразна в конце февраля-начале марта, сообщает Ura.ru.